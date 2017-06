Mai multe localități din țară rămân astăzi fără curent electric. Care sunt acestea

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi, 21 iunie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. A. Donici, A. Mateevici, Chişinăului, Dealul Leului, M. Eminescu, Munceşti, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Cuza Vodă, Fîntîna Schinului, M. Frunze, Suveranităţii, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. S. Lazo, L. Deleanu, Gr. Ureche, Dm. Cantemir, Bogdan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Vissarion Belinskii 59 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Centru:

str. Columna 180/1, A, B, D, G, J, S, V - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. M. Eminescu 20 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. A. Russo, Budeşti, Chişinău, Gh. Asachi, Mircea cel Bătrîn, Nucilor, Pintea Pavel, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00



7. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

str. Libertaţii, Livezilor, Minerilor, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. Chişinăului 124 - în intervalul de timp între 09:30 - 12:00



8. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Făureşti:

s. Făureşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00



9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

str. Cogălniceanu 1 - în intervalul de timp între 09:30 - 12:00



10. Anenii Noi:

s. Albiniţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00



11. Cahul:

str. Alexandru Lipcan, Dorobanţilor, Dumbrava Roşie, Krasnov, Mihail Kogălniceanu, Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Andruşul de Jos - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Copceac: str. Cotovscogo, Pavlova, S. Lazo- parţial in intervalul de timp intre 16:00 – 17:00



12. Cantemir:

s. Coştangalia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



13. Comrat:

or. Comrat: str. Gherasimov, Kotovski, Malinovski - parţial in intervalul de timp intre 08:45 – 09:45

s. Congaz: str. Ialpug, Kirov, Lenin, Octeabrskaia, Sovetskaia, Vasilii Ceapaev, Sciuchina - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Congazcic: str. 1 Mai, Cotovscogo, Mitula - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



14. Călăraşi:

str. Anton Macarenco, Bogdan Petriceicu Haşdeu 1 str-la, Bojole, Bojole str-la 3, Diaconaş, Diaconaş 2 str-la, Diaconaş 3 str-la, Diaconaş 5 str-la, Doina, Doina 1 str-la, Doina 2 str-la, Dragoş Vodă, Gheorghe Adam, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi str-la, Gheorghe Asachi 2str-la 1, Grigore Vieru, Gsc-3, Gsc-4, Gsc-5, Nicolae Testemiţeanu, Podiş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfint 2 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 3 str-la, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Pîrjolteni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 17:30

s. Răciula - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30



15. Căuşeni:

str. A. Şciusev, A. Mateevici, D. Cantemir, M. Eminecsu, str-la Păcii - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

str. Alba Iulia, Alecu Russo, Anna şi Alexandru, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Doni Nichifor, Iachir Ion, Mihail Kogălniceanu, Mitropolit Varlaam, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare , str-la 2, 3, 4, 5, 10 Ştefan Cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:30



16. Ceadîr-Lunga

str. Boris Glavan, Boris Glavan str-la, Cikalov, Dzerjînski, Egor Gaidar, Garaj, Iubileinaia, Jukovski, Karl Marx, Karl Marx str-la, Komsomolskaia, Koşevoi, Kosîghin, Krîlov, Kuibîşev, Lenin, Lunacearski, Matrosov, Matrosov str-la, Miciurin, Miciurin str-la, Molodeojnaia, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Ogorodnaia, Ogorodnîi str-la, Okteabriskaia, Petru Cazmalî, Polevaia, Şevcenko, Sîrtmacea, Sîrtmacea str-la, Sverdlov, Tanasoglo, Zarecinaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Gaidar: str. 1 Mai, Suvorova - parţial in intervalul de timp intre 10:15 – 11:15



17. Cimişlia:

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Mihailovca: str. Cimislia, Dimitrie Cantemir, Eminescu M., Gradinilor, Maxim Gorkii, Ştefan Vodă, - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Satul Nou, s. Suric - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



18. Criuleni:

s. Porumbeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Paşcani - cons. juridici, minele - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00



19. Hînceşti:

str. 31 August, Alba Iulia, Buciumul, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Floare. Florilor, Mioriţa, Trandafirilor Victoriei, - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:00

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 20:00

s. Lăpuşna: str. 50 Let Octeabrea, Şelepukina, A. Lăpuşneanu, Doina, Iakira, Kirov, str-la Kirov, Matrosov, Sadovaia, Sovetov, str-la Sovetov, Umanschi, V. Ceapaev, V. Maiakovschi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Mereşeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



20. Ialoveni:

str. Codru, Doina, M.Eminescu, M. Frunze, 9 Mai, P. Movilă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Malcoci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Moleşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00



21. Leova:

s. Beştemac - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Filipeni, s. Romanovca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:00



22. Nisporeni:

str. Alecsandru cel Bun, Livezilor, Păcii - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45

s. Cîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



23. Orhei:

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Voroteţ - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



24. Străşeni:

s. Ciobanca - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

s. Codreanca - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

s. Negreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Rassvet - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

s. Romăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30



25. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. Florilor, Izvoarelor - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Slobozia: str. B. Glavan. Cotovschi, Hadjigher, Livezilor, Pavel Tcacenco, Sportivnaia, str-la Jivotnov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Volintiri: str. Basarabeană, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Maria Bieşu, Mateevici Alexei, Nucarilor, Păcii, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Vasile, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:05 - 18:05



26. Teleneşti:

s. Negureni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



27. Vulcăneşti:

s. Colibaşi: str. Ştefan cel Mare, Crasnov, Grănicerilor, Libertăţii, Mihail Frunze, Octeabriscaia, Uliţa Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Vadul lui Isaac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30.



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.