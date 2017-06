Mai multe localități din țară rămân astăzi fără curent electric. Care sunt acestea

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi, 20 iunie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Chişinăului, Dealul Leului, Mihai Eminescu, Mitropolit Petru Movilă, Mitropolit Petru Movilă str-la, Muncesti, Păcii, Sîngera - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. S. Lazo, L. Deleanu, Gr. Ureche, Dm. Cantemir, Bogdan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chişinăului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin , Independenţei, Lămîiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Cornului 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 5, 5/1, 5/4, 8, V. Lupu 59/2 - în intervalul de timp între 11:00 - 18:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. Gh. Coşbuc, Durleşti, Burebista, V. Lupu, Livezilor, Gribov, str şi str-la T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. 1 Mai, 27 August, 27 August 1 str-la, 27 August 4 str-la, Chisinau, Chisinau 1 str-la, Chisinau 2 str-la, Chisinevscaea, Cibotaru V., Ciresar, Ciresilor, Constantin Stere, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Doina, Dumbravii, Frunze Mihail, Frunze Mihail str-la, G. Ureche, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi str-la, Gheorghe Coşbuc, Ghidighici, Hîrtoape, Iurie Gagarin, Mesterul Manole, Mircea Cel Batrin, Petru Movilă, Potîrcâ Fiodor, Precupa, Precupa str-la, Răzeşilor, Spicului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Traian, Veronica Micle, Viilor, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



6. Chişinău, sectorul Centru:

str. Columna 180/1, A, B, D, G, J, S, V - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



7. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Bujorilor, Izvoarelor, Livădarilor, Prepeliţei, Schinoasa Deal, Sitarului, str şi str-la Cobzarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. A. Russo, Budeşti, Chişinău, Gh. Asachi, Mircea cel Bătrîn, Nucilor, Pîntea Pavel, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00



9. Anenii Noi:

str. Arteziană, Comarov, Iakira, Păcii, Zagorodnaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:45

s. Balmaz, s. Mirnoe, s. Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:00

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Ghîrbovăţul Nou - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:45

s. Ţânţăreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



10. Cahul:

str. Alexandru Lipcan, Arbore Zamfir, Chiliei, Dimitriu, Dorobanţilor, Dumbrava Roşie, George Coşbuc, Hristo Botev, Independenţei, Ioan Vodă Cel Cumplit, Ivan Spirin, Izvoarelor, Krasnov, Livezilor, Mestecenelor, Mihail Kogălniceanu, Mihail Koţiubinski, Mioriţei, Movilă, Nicolae Milescu Spătarul, Prieteniei, Şos., Şcheia, Şos., Strada Veche, Valea Prutului, Vasile Alecsandri, Vasile Stroescu, Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Cotihana, s. Roşu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Manta, s. Paşcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30

s. Pelinei, s. Sătuc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45



11. Cantemir:

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00





12. Comrat:

s. Beşalma: str. Mira, Miciurina - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 16:35

s. Dezghingea: str. Lenin, Osipenco, Taras Şevcenco - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00



13. Călăraşi:

s. Buda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Pîrjolteni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 17:30

s. Răciula - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30

or. Călăraşi: str. Alexandru cel Bun, A. Donici, Barbu Lăutaru, M. Drăgan, M. Eminescu, N. Testemiţeanu, Salcîmilor, Toma Ciorbă, Vişinilor de Jos -parţial în intervalul de timp între 09:45 - 12:00



14. Căuşeni:

s. Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Baurci - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Săiţi, s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00



15. Ceadîr-Lunga

s. Tvardiţa: str. Iurie Gagarin - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 11:15



16. Cimişlia:

str. Anton Cehov, Besarabscaia, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cetatea Albă, Cibotaru, Cimislia, Ciorbă, Ciprian Porumbescu, Dacilor, Dimitrie Cantemir, Dragoş Vodă, Florilor, Independenţei, Ion Soltîs, Libertăţii, Maria Cibotari, Maria Drăgan, Miciurina, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Mihailo Lomonosov, Mitropolit Varlaam, Moldova, Nicolae Iorga, Nicolae Testemiţeanu, Niculescu, Ovidiu, Patria, Patria str-la, Petru Rareş, Petru Rareş str-la, Sfînta Maria, Sfîntul Vasile, Solidarităţii, Trăian, Trăian str-la, Valenii De Munte, Valul Lui Trăian, Vasile Lupu, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00

str.Anton Cehov, Besarabscaia, Ciorbă T., Dimitrie Cantemir, Nicolae Iorga, Solidarităţii - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexei Şciusev, Ceapaeva, Constantin Stamati, Gura- Galbenei, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Prietenii, Primaverii, Păcii, Tineretului, Ştefan Cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Mihailovca: str. 31 August 1989, Colhoznicilor, Grădinilor, Livezilor, Mihailovca, Ştefan Voda - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Mihailovca: str. Cimişlia, Dimitrie Cantemir, Eminescu M., Grădinilor, Maxim Gorkii, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



17. Criuleni:

str. 31 August 1989, Alexandru Puşkin, Bul. Biruinţa, Crinelor, Florilor, Florilor str-la, Iurie Gagarin, Lalelelor, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Pobedî str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt str-la, Trandafirilor, Uzinelor, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Porumbeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Holercani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30



18. Hînceşti:

str. Buciumul, Crizantemelor, Dacia, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Floare, G. Enescu, Mioriţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 20:00



19. Ialoveni:

str. 27 August, Alexandru cel Bun, A. Hîjdeu, Florilor, Ştefan cel Mare, P. Ştefănucă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Malcoci, s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Ţipala - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35



20. Leova:

s. Beştemac - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



21. Nisporeni:

str. Alecsandru cel Bun, Livezilor, Păcii - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45

str. Alexandru Cel Bun, Ciurleasa, Gloriei, Grigore Vieru, Industriala, Ion Neculce, Păcii, Sfăntul Gheorghe, Troiţa Duminicii Mari - parţial în intervalul de timp între 07:00 - 16:00



22. Orhei:

str. Braşoveanu, Mîndru Mihail, S, Lazo, Trosceanscaia, Zemţov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Morovaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



23. Străşeni:

s. Romăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

or. Străşeni: str. Dacia, Miciurin, Frunze, Trei Ierarhi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Cojuşna: str. Haiducilor, Livezilor, M. Frunze, Veteranilor - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

s. Cojuşna: str. Ştefan cel Mare, M. Viteaul, N. Dimo, P. Boţu, Truşeni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30



24. Ştefan Vodă:

s. Popeasca: str. Cotovschi, D. Cantemir, I. Creangă, Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Slobozia: str. B. Glavan. Cotovschi, Hadjigher, Livezilor, Pavel Tcacenco, Sportivnaia, str-la Jivotnov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Volintiri: str. Basarabeană, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Maria Bieşu, Mateevici Alexei, Nucarilor, Păcii, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Vasile, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:05 - 18:05

s. Ermoclia: str. 28 Iunie, Căuşeni, Pionerilor, Cotovschi, M. Gorikii - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30

s. Tudora: str. Nistreană -parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



25. Taraclia:

s. Cairaclia: str. Alexandru Puşkin Per., Chirova, Comsomoliscaea, Dimitrova, Fontannaea, Iurie Gagarin Per., Lenina, Per.Ciapaeva, Per.Cotovscogo, Per.Miciurina, Per.Parcovschii, Per.Pionerschii, Per.Rodnicovîi, Per.Suvorova, Serghei Lazo Per., Sovetscoi Armii, Taras Şevcanco Per. - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Ciumai: str. Chişinevscaea, Iurie Gagarin, Matrosova, Mihailo Lomonosov, Sovetscaea- parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Mirnoe: str. 8 Marta, Stepnaia - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00



26. Vulcăneşti:

str. 1 Mai, 25 Let Moldavii, 25 Siezda, Ananieva, Ananieva str-la, Batişceva , Cahul, Cahul str-la, Crupscoi, H.Raşculeva, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Jdanova str-la, Melioratorov, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Orehovaea, Ostrovscogo, Ozernaea, Polevaea, Sadovaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt str-la, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, Vatutin, Z.Cosmodemieanscoi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Giurgiuleşti: str. Cosmonavtov, Per. Plotnicova, Plotnicova, Sov. Armii, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:15

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

27. Teleneşti:

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:000 - 16:30

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.