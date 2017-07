Mai mulți membri ai asociației Promo-LEX acuză oamenii legii că nu le-a permis să monitorizeze protestele

Membrii asociației Promo-LEX acuză oamenii legii că le-au periclitat activitatea de monitorizare a protestelor, care s-au desfășurat astăzi în fața Parlamentului. Cel puțin asta susține membrul ONG-ului Ion Manole.

„Rezultatul monitorizarii: politia, asa cum a mentionat deja Sorina Macrinici, nu ne-a lasat sa trecem, iar politistul din prima imagine nu a dorit sa ne explice care sunt criteriile de selectare a celor care au voie sa treaca mai aproape de tribuna de langa intrarea in Parlament. A refuzat chiar daca i-am declarat ca noi monitorizam intrunirile celor doua grupuri. Am mers prin alta parte si am ajuns unde ne-am propus. Acolo, un camion mare epuiza deja stocul de apa. Putea lua apa oricine, inclusiv politstii. Promo-LEX, de 15 ani, asa cum stiti bine, monitorizeaza si informeaza”, scrie pe pagina sa Manole.

UNIMEIDA amintește astăzi în cadrul Parlamentului s-a votat în a doua lectură proiectul de lege privind votul mixt.

Începând cu ora nouă, opoziția și combatanții războiului de pe Nistru au organizat câte o manifestare.

Liderii PAS, PPDA și PN au chemat cetății să protesteze față de votarea votului mixt. Iar combatanții au organizat o manifestație de susținere a schimbării sistemului electoral. Pe scena veteranilor au urcat mai mulți membri și primari din partea Partidului Democrat.

Sistemul mixt a fost votat în Parlament cu votul a 74 de deputați