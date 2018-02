MIEPO a câștigat un proiect transfrontalier de circa 600 000 Euro pentru dezvoltarea sectorului agroindustrial cu accent pe vinificare

Acordul de finanțare urmează să fie semnat pe 2 martie a.c., la București. Este de menționat faptul că în acest apel de proiecte, au depus cereri reprezentanți din 12 state, iar MIEPO a reușit să obțină pentru Republica Moldova statutul de lider de proiect.

Pe 2 februarie curent, proiectul ”WINET – Comerț si Inovație in industria vinului/Trade and Innovation in Wine Industry”, înaintat de MIEPO în calitate de lider de proiect, împreună cu Camera de Comerț și Industrie Stara Zagora (Bulgaria) și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Tulcea (România) a fost acceptat spre finanțare cu suma totală de 642.699,12 Euro (ceea ce constituie 13 310,10 mii lei). Din bugetul total MIEPO îi revine 419.316,00 euro, Camerei de Comerț și Industrie Stara Zagora, Bulgaria - 135.800,00 euro și Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Tulcea, România - 143.700,00 euro.



Obiectivul principal al proiectului este creșterea cooperării și comerțului în regiunea Bazinul Mării Negre prin crearea unei rețele de actori relevanți – WINET, sprijinită de o platforma electronică pentru instruire, promovare, colaborare, comerț și creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul vinicol și cooperarea lor cu mediul academic și Guvernamental.



În rezultatul implementării proiectului de activități de promovare (conferințe, vizite de studiu, participarea la expoziții și târguri specializate) in domeniul vinificației vor beneficia 100 de întreprinderi. De asemenea, vor fi create două platforme informaționale (ce vor aparține și vor fi administrate de MIEPO) pentru a sprijini cooperarea transnațională în domeniu (1 sistem hardware, 1 platformă software) de promovare, comerț, învățare transnațională, creșterea cooperării transnaționale in sectorul agroindustrial și al vinificației, creșterea cooperării și promovării comerțului transnațional, creșterea nivelului de cunoștințe a profesioniștilor din domeniu, creșterea exporturilor produselor vitivinicole, sporirea vizibilității brand-ului de țară Wine of Moldova. Numărul total de întreprinderi sprijinite în dezvoltarea de noi tehnologii în domeniu va fi de 30 selectate în urma unui concurs public și transparent, în baza criteriilor de eligibilitate prestabiliți de către parteneri în timpul apropiat.



Activitățile principale ce urmează a fi realizate pe durata proiectului includ analiza inițială a situației in domeniul vinificației în cele 3 țări participante; crearea rețelei vinului WINET, ca o inițiativă deschisă de colaborare, promovare, comerț transnațional; evenimente de promovare (conferințe) și vizite de studiu între țările participante; crearea platformei ICT WINET și promovarea acesteia ca instrument de colaborare, promovare și comerț în bazinul Mării Negre, organizarea conferințelor regionale cu participarea reprezentanților buyeri-lor rețelelor europene, formatorilor de opinie, oenologilor, somelierilor și presei specializate.



De asemenea, MIEPO este în așteptarea unui răspuns pentru un alt proiect depus, în valoare de 1,5 milioane Euro pentru domeniul promovării turismului din Republica Moldova.