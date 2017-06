Lupu ar putea să se retragă din politică: „PD este ultimul meu proiect politic. Ce spune despre Plahotniuc

Fostul lider al Partidului Democrat (PD), Marian Lupu, ar putea să plece definitiv din politică și să nu mai candideze pentru un nou mandat de deputat. „Locomotiva” PD în ultimii opt ani e de părere că din politică trebuie să pleci la momentul potrivit și să te apuci de altceva. Deputatul democrat a facut aceste declarații, în cadrul emisiunii „Important” de la TVC 21, transmite Ziarul Național.



Lupu a dezvăluit că sunt șanse mari ca să nu mai candideze pentru un nou mandat de deputat, chiar dacă PD ar avea șanse mari să rămână și după alegerile parlamentare la guvernare.

„Sunt de 12 ani în Parlament. Lucrurile pe care le fac nu se schimbă, cunosc toate lucrurile. Asta nu te mai excită, nu te mai inspiră la nimic. Nu mă interesează funcția de ministru al Economiei. Mie îmi place să fac tot cu tragere de inimă. Am ocupat deja funcția de ministru, iar revenirea la un post anume nu mă interesează. Nu văd logica să inițiez un nou proiect politic. PD este al doilea și ultimul meu proiect politic”, a precizat fostul lider al PD.



Întrebat dacă Vlad Plahotniuc se descurcă în funcția de președinte al PD, liderul fracțiunii democraților din Parlament a schițat un zâmbet. „Hai să vă zic așa. Dacă acum 5-6 luni sondajele arătau că PD ar acumula 2-3%, atunci acum avem peste 9 la sută. Deci, concluzia e că totul merge ok. Nu e vorba de sentimentalism sau emoții. Avem o echipă bună. Nu e niciun fel de dictatură în PD și nici nu a fost. Noi putem să discutăm în contradictoriu, dar totul rămâne pe interior. Noi ieșim cu decizia și ulterior o implementăm. A trecut o etapă și începe alta. Partidul nu trebuie să se ducă în jos împreună cu președintele. Eu am investit mult în PD. Fiecare are locul și rolul său. Am adus PD-ul în Parlament cu propriul nume. Mă mândresc cu asta”, a conchis Marian Lupu.