Lupta politică pe Facebook în noapte dintre ani: Munteanu peste Sandu, iar Plahotniuc peste Usatîi

Unii au scris mesaje atașând poze, alții au postat filmulețe video pregătite din timp.

Internauții au reacționat din plin la mesajele politicienilor, prin comentarii, distribuții sau like-uri.

Să vedem cine au avut cele mai apreciate felicitări, în opinia internauților:

1. Felicitarea lui Valeriu Munteanu cu ocazia Crăciunului — 20000 like, 557 share, 521 comentarii 2. Felicitarea Maiei Sandu cu ocazia Anului Nou — 6300 like, 2025 share, 389 comentarii 3. Felicitarea lui Vlad Plahotniuc cu ocazia Anului Nou — 4400 like, 263 share, 191 de comentarii 4. Felicitarea lui Renato Usatîi cu ocazia Anului Nou — 3100 like, 462 share, 141 comentarii 5. Felicitarea lui Andrei Nastase cu ocazia Anului Nou — 2500 like, 766 share, 193 comentarii 6. Felicitarea lui Andrian Candru cu ocazia Crăciunului — 1400 like, 199 share, 88 comentarii 7. Felicitarea lui Mihai Ghimpu cu ocazia Crăciunului — 513 like, 178 share, 51 comentarii 8. Felicitarea lui Igor si Galina Dodon cu ocazia Anului Nou — 375 like, 40 share, 35 comentarii 9. Felicitarea lui Valeriu Ghileţchi cu ocazia Anului Nou — 245 like, 2 share, 15 comentarii 10. Felicitarea Silviei Radu cu ocazia Anului Nou — 147 like, 26 comentarii