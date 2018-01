Ludmila Balțatu despre plecarea de acasă: ”Am fugit ca să îmi salvez viața”

Ludmila Balțatu, originară din satul Târșițăi, raionul Telenești, are 55 de ani, este participantă la războiul de pe Nistru și stabilită de 15 ani în Bergamo, Italia. De profesie tehnolog. La Chișinău a avut o întreprindere individuală.

Ludmila Bălțatu spune că a plecat din țară în perioada guvernării comuniste, mai exact în anul 2002, din cauza unor presiuni politice.

”Am fost nevoită să fug din țară nu de voie, dar de nevoie. Am plecat la sfârșit de toamnă, în luna noiembrie, anul 2002, ilegal. Am cutreierat păduri, câmpii, am mers prin tiruri, doar ca să îmi salvez viața”, își începe povestea conaționala din diaspora.

Spune că adaptarea într-o țară străină a fost grea și dureroasă. ”Dar încet și cu dragoste de Țară și față de cei de acasă, le-am trecut pe toate. În doi ani am reușit să îmi legalizez șederea pe teritoriul statului italian și să îmi aduc și familia să fie cu mine. Foarte mult m-a ajutat statul italian. Nu am cetățenie italiană pentru că vreau să îmi redobândesc cetățenia României, așa mă simt – româncă”, a mărturisit Ludmila Balțatu.

Urmăriți în continuare, pe blogul elenarobu.md, mărturisirile basarabencei Ludmila Balțatu despre adaptarea în Italia, dar și dorul de casă cu care trăiește în fiecare zi.