Lista localităților din republică care rămân astăzi fără curent electric

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd.Dacia 42, 42/1, 42/3, 44, 44/2, 44/5, 44A, 52, 9999, str.Independenţei 50B, 52, 54, 54/1 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. 31 August 137A, 141, str-la 31 August 141, Bucureşti 140/1, Mitr.P.Movilă 4, 5, 6, 6/2, S.Lazo 7 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str.V.Coroban 1-37, 2-32, N.Bălcescu 1-23, 2-32, Suceviţa 11/1, 11A, 13, 15, Virtuţii 1-13, 2-6 - în intervalul de timp între 08:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. 31 August 137A, 141, str-la 31 August 141, Bucureşti 140/1, Mitr.P.Movilă 4, 5, 6, 6/2, S.Lazo 7 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. 31 August 78, A.Puşkin 21, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Ştefan cel Mare 999, 9999 - în intervalul de timp între 09:00 - 16:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

str.Armenească 42, 42A, 44 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice

str.Mitr.Varlaam 75,77 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice



4. Chişinău, sectorul Centru, or.Codru:

str.Andrei Vînaru, Busuiocului, Busuiocului 1 str-la, Codru, Colinei 1 str-la, Dragomirna, Drumul Schinoasei, Drumul Schinoasei 1 str-la, Drumul Schinoasei 3 str-la, Galati, Jubiliară, Mihai Eminescu, Mihai Juraveli, Mihai Juraveli 1 str-la, Mihai Juraveli 2 str-la, Mihai Juraveli 3 str-la, Mihai Juraveli 4 str-la, Molocanilor, Molocanilor 1 str-la, Nicolae Sulac, Olimpic, Olimpic 1 str-la, Olimpic 2 str-la, Olimpic 3 str-la, Potirnichii, Potirnichii 1 str-la, Potirnichii 2 str-la, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Rostov 2 str-la, Schinoasa Noua, Schinoasa-Vale, Sf.Maria, Sf.Nicolae, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Gheorghe str-la, Sihastrului, Sitarului, Sitarului 1 str-la, Sitarului 2 str-la, Sitarului 3 str-la, or.Chişinău: str.Galaţi 44, Potîrnichii 21-69, 30-84 - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str.Cîmpului, Costiujeni, Covtun, Gliei, Gliei str-la, Grănelor, Urojainaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

str.Vieru 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



5. Chişinău, sectorul Ciocana:

str.Cărămidarilor 23-79, 56-94, L.Rebreanu 38/1, Movileni 1-51, 2-32, Sf.Paraschiva 9-27, Uzinelor 75 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str.Cărămidarilor 41, 59, L.Rebreanu 22-38, 31, 49-125, Sf.Paraschiva 22 - în intervalul de timp între 09:20 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



6. Chişinău, sectorul Ciocana, com.Bubuieci:

str.Stefan cel Mare 10 - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice



7. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str.B.Voevod 8/6 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice

str.Buna Vestire 1-11, 2-10, Colina Puşkin 5-27, 6-32, Moara Roşie 4/2, 2/3, Petru Rareş 28/1, 39/1, Z.Arbore 8, 9, 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru conectarea clienţilor noi

str.Dm.Rîşcanu 9/1 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:10, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. 31 August 1989, Alexei Mateevici, Barbu Lăutaru, Biruinţa, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dacia, Decebal, Dragoş Vodă, Dumbravei, Gheorghe Asachi, Livezilor, Mihail Frunze, Mioriţa, Nucarilor, Orheiului, Renaşterii, Salcîmilor, Stăuceni, Tineretului, Trandafirilor, Vierilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:10, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



9. Anenii Noi:

str.B.Glavan, Novaia, Tighina - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Chirca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Floreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Floreni - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



10. Cantemir:

s.Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Cania - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



11. Comrat (UTA Găgăuzia):

or.Vulcăneşti: str. 25 let Moldavii, Ciapaeva, Ivan Turghenev, Lenin, Sov.Armii, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or.Vulcăneşti: str.Bugeacului, Chirov, Fiodor Tolbuhin, Nicolai Gogol, Suvorova, Lenin, Mira, Olimpiiscaea, Vinzavodskaea - în intervalul de timp între 08:00 - 09:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or.Vulcăneşti: str.Calinina, Iurie Gagarin, Lenin, Malîi str-la, Pobedî, R.Liucsemburg, Sov.Armii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Avdarma: str.Gheorghi Jucov, Lenin, Sverdlova, Timoşenco - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Chirsova: str.Lenin, Mira, Olimpiiscaea, Vinzavodskaea - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Dezghingea: str.Calinina, Chirov, Chirov str-la, Crîjanovscogo, Cuibîşeva, Cuprina str-la, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Mojaisk str-la, Nicolaeva, Nicolai Nekrasov, Popova, Popova str-la, Sportivă, Suvorova, Vinogradnîi str-la - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Dezghingea: str.Iurie Gagarin, Macarenco, Macarenco str-la, Meresiev, Meresiev str-la, Odesscaea - în intervalul de timp între 15:00 - 16:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului



12. Călăraşi:

s.Sipoteni: str. 31 August, Ştefan cel Mare, I.Iachir, I.Soltîs, M.Cibotari - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:45, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor



13. Căuşeni:

s.Căuşeni: str.Ciocana, Cicana Mică, Dragoş Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Sălcuţa - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Tănătari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Urosoaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Zaim - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului



14. Cimişlia:

s.Hîrtop - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Iurievca, s.Porumbrei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



15. Criuleni:

s.Dubăsarii Vechi - în intervalul de timp între 12:00 - 16:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Işnovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Măgdăceşti: str.Bucureşti, Decebal, Draslicenului, Flutura, Independenţei, Ion Vatamanu, Lucian Blaga, Măgdăceşti, Mihai Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Muşatinilor, Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, Nucarilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Trandafirilor, Tudor Arghezi, Vasile Lupu, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Măşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



16. Hînceşti:

s.Căţeleni - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Ivanovca - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Mereşeni - în intervalul de timp între 12:00 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Negrea - parţial în intervalul de timp între 10:20 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Nemţeni - parţial în intervalul de timp între 11:20 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Sărata Galbenă: str.Grigore Cotovschi, Hînceşti, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Octeabriscaea, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Sfîntul Gheorghe - în intervalul de timp între 14:00 - 15:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului



17. Ialoveni:

s.Cigîrleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00, pentru conectarea clienţilor noi

s.Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Gangura - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00, pentru conectarea clienţilor noi



18. Leova:

s.Cîzlar - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Tochile-Răducani, s.Tomai - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



19. Nisporeni:

str.Alexandru cel Bun, Bogdan Vodă - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 11:20 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Păruceni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



20. Orhei:

str.A.Belschii, Barbu Lăutaru, Biriukov, Braşoveanu, Cupcea Valeriu, Dimitrie Cantemir, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici, Dosoftei Mitropolit, Floriilor, Florilor, Haiducul Bargat, Iaşi, La Hotar, Mihail Mîndru, Nucarilor, Parfionov, Serghei Lazo, Sesiunea 13, Stejarilor, Susleni, Trandafirilor, Trosceanskaia, Vişinilor, Vissarion Belinski, Zemţov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Ciocîlteni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Jora de Jos - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Peresecina: str.M.Eminescu, D.Cantemir, B.P.Hajdeu, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



21. Străşeni:

s.Bucovăţ: str.Alecu Russo, Alexandru Donici, Bîcoveţ, Dimitrie Cantemir, Fabricii, Livezilor, Livezilor str-la, Maria Magdalena, Mihai Eminescu, Miron Costin, Novaea, Sadovîi str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



22. Ştefan Vodă:

s.Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, s.Gradinita, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Leuntea: str.Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Olăneşti: str. 31 August 1989, Alexandru Cel Bun, Doinelor, Florilor, Grigore Cotovschi, Livezilor, Mihai Eminescu, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testemiţeanu, Nicolai Pirogov, Podgorenilor, S.Marii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Victoriei, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Talmaza: str. 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafãrul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, S.Talmaza, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



23. Taraclia:

s.Aluatu: str. 30 Let Pobedî, Bulgară, Mihail Frunze, Sadovaea, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Carbalia: str.Carbalia, Drujba, Iujnaea, Lesnaea, Mira, Ogorodnaea, Zarecinaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Copceac: str.M.Gorchi 1 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Corten: str.Alexandr Puşkin, Comsomolskaia, Polevaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:45, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Corten: str.Grigore Cotovschi - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 12:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



24. Teleneşti:

s.Brînzenii Noi - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Budăi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Hirişeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Scorţeni - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.