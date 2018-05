Lista localităților din republică care rămân astăzi fără curent electric

1. Chişinău, sectorul Buiucani:

str.Alexandru cel Bun 113, 117, 126, 144-148, Columna 146, S.Lazo 21, 25, 27, 50, 25/1, 27/2F, 21B, Sfatul Ţării 32, 34, 67, 67/1 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str.V.Coroban 1-37, 2-32, N.Bălcescu 1-23, 2-32, Suceviţa 11/1, 11A, 13, 15, Virtuţii 1-13, 2-6 - în intervalul de timp între 08:00 - 16:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene



2. Chişinău, sectorul Centru:

str.A.David 5, 10, 16/1, Geamăna 1-5, 2-8, 20, George Bacovia 21, 23, Ion Inculeţ 18-82, 19-101, 32/1, Ion Nistor 9, Ismail 2, M.Ceachir 1-19, 2-16, Mircea Eliade 1-27, 2-38, 9001, Nicolae Testemiţeanu 3/1, 3/2, 6, Pan Halipa 2, 12/1 18, 999, P.Boţu 1-15, 2-10 - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice

str.Nicolae Testemiţeanu 23, 23/1 - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice



3. Chişinău, sectorul Centru, or.Codru:

str.Cîmpului, Costiujeni, Covtun, Gliei, Gliei str-la, Grănelor, Urojainaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

str.Vieru 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str.Cărămidarilor 23-79, 56-94, Liviu Rebreanu 38/1, Movileni 1-51, 2-32, Sfînta Paraschiva 9-27, Uzinelor 75 - partial in intervalul de timp intre 09:30 - 17:00, pentru lucrari de reconstructie LEA



5. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str.Alexandru cel Bun 144/1, I.Zaichin 2-14, Sfatul Ţării 69, Sf.Andrei 17-31, 22-30, 36, Sf.Ilie 70/1 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str.V.Badiu 15, 19, 24-38, 15A, 19A, 38A, C.Brîncoveanu 24, 24B, 33A, 35, Doina 59, Hotin 1, 6-16, Putnei 49-63, 50-66, Ec.Teodoroiu 2-32, 13-33, Timişoara 1, 14, 16, 11A - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



6. Anenii Noi:

s.Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



7. Basarabeasca:

s.Carabetovca: str.Grigore Vieru, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



8. Cahul:

s.Colibaşi: str. 1 Mai, Alba Iulia, Alexandr Puşkin, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Bisericii, Caişilor, Costache Negruzzi, Crasnov, Dimitrie Cantemir, Fraţii Timofei, Grădinilor, Grănicerilor, Horelor, Ion Creangă, Ivan Zaikin, Libertăţii, Liniştită, Mihail Frunze, Nouă, Octeabriscaea, Octombrie, Pobedî, Prietenie, Prut, Prutului, Recea, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorova, Tineretului, Troian, Uliţa Mare, Vasile Alecsandri, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Lebedenco (or.Cahul: str.Dm.Cantemir, şos.Vulcăneşti - cons.juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



9. Cantemir:

s.Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



10. Comrat (UTA Găgăuzia):

or.Vulcăneşti: str. 50 Let Octeabrea, Grigore Cotovschi, Humi str-la, Mihail Frunze, Sportivnоi str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Avdarma: str.Crasnoarmeiscaea, Iurie Gagarin, Lenin - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Baurci: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 60 Let Octeabrea, 8 Martie, 9 Mai, Alexandr Puşkin, Alexandr Suvorov, Baurci, Bolinicinaea, Carl Marx, Drujba, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Kutuzov, Lenin, Lesnaea, Mihail Frunze, Molodejnaea, Nadejdi, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Kirov, Serghei Lazo, Şcolinaea, Tcacenco, Vasilii Ceapaev, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Bugeac: str.Chişinăului, Iubileinaea, Rabociaea, Stanţionnaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Chiriet-Lunga: str.Alexandr Puşkin, Calinina, Chiriet-Lunga, Ciapaeva, Comsomolskaia, Cutcevici, Engels, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Iurie Gagarin, Jdanova, Karl Marx, Lenin, Maxim Gorki, Mira, Molodejnaea, N.Berzarin, Partizanscaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sovetscaea str-la, Svoboda, Tanasoglo, Voczalinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:50, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Ferapontievca: str.Lenin, Serghei Lazo - în intervalul de timp între 11:00 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului



11. Călăraşi:

s.Hogineşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



12. Căuşeni:

s.Baccealia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:10, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Baimaclia, s.Surchiceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Tănătarii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



13. Cimişlia:

str. 27 August, Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun str-la, Alexandru Donici, Cimişlia, Ioan Vodă, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Perciun A., Petru Zadnipru, Vasile Alecsandri, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexei Şciusev, Ceapaev, Constantin Stamati, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Prietenii, Primăverii, Păcii, Tineretului, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Sagaidac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA



14. Criuleni:

s.Holercani - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Holercani - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Măşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Oxentea - în intervalul de timp între 11:30 - 13:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului



15. Hînceşti:

s.Bujor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Cărpineni: str.Alexandru cel Bun, Ceapaev, Gemenilor, Independenţei, Mircea cel Bătrîn, Pobeda, 31 August, Ceapaev, Codrilor, Independenţei, Mihail Lomonosov, Pădurilor, Pervomaiscaia, S.Lazo, Sovetscaia, Svetlîi, str-la Svetlîi - parţial în intervalul de timp între 10:20 - 19:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Cărpineni: str.Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botanica, Calinina, Ioana Iakir, Leovscaea, Livezilor, Tcacenco, Ştefan Vodă - în intervalul de timp între 14:30 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Cărpineni: str.Chirov, Davîdova, Gemenilor, Mihai Arnautu, Nagornaea, Nicolai Pirogov, Octeabriscaea, Pobeda, Salcîmilor, Serioghina - în intervalul de timp între 12:30 - 14:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Cărpineni: str.Mihail Lomonosov, Liza Ceaikina, Chirov, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00, pentru conectarea clienţilor noi

s.Căţeleni - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Boris Glavan, Cicalova, Comsomoliscaea, Grigore Cotovschi, Ioana Iakir, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Molodejnaea, Naberejnaea, Nahimova, Nicolai Pirogov, Ogorodnaea, Oziornaia str-la, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Stepnaea, Sverdlova, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 17:10, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Ţentralinaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Fundul Galbenei - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Ivanovca - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 17:10, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor



16. Ialoveni:

str. 27 August, 27 August str-la, Alexandru Hîjdeu, Barbu Lăutaru, Basarabia, Carpaţilor, Cetatea Albă, Chilia, Cişmelelor, Constantin Sterea, Dacia, Decebal, Dragoş Vodă, Dumbrava Roşie, Florilor, Grigore Vieru, Hotinului, Ialoveni, Ioan Vodă Cel Viteaz, Ion Creangă, Ion Soltîs, Ion Soltîs str-la, Işnovăţ, Işnovăţ 4 str-la, Iurie Gagarin, Livezilor, Livezilor str-la, Luceafărul, Luceafărul str-la, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Salcîmilor, Sănduţa Petru 2 str-la, Sănduţă Petru, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 2 str-la, Ştefan Neaga 3 str-la, Ştefan Neaga 1 str-la, Ştefănucă Petru, Vasile Alecsandri, Veniamin Zarzăr, Victoria - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Sociteni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului



17. Leova:

str.Alexandru Donici, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Independenţei, Mitropolit Varlaam, Nucarilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



18. Nisporeni:

str.Ştefan cel Mare, C.Negruzzi, Industrială, Libertăţii, Mircea cel Bătrîn, M.Costin, Sf.Ion, Tînjeneşti, V.Lupu, V.Micle, Viilor - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Valea-Trestieni, s.Bărboieni - parţial în intervalul de timp 10:30 – 14:30

s.Vărzăreşti, s.Şendreni - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



19. Orhei:

str. 8 Martie, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Haiducul Grozescu, Serghei Lazo, Sesiunea 13, Stejarilor - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00, pentru conectarea clienţilor noi

s.Ciocîlteni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor



20. Străşeni:

s.Ghelăuza - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



21. Ştefan Vodă:

s.Brezoaia: str.Comsomoliscaea, Hersonscaea, Jirnovaea, Lenin, Molodejnaea, Nadrecinaea, Odesscaea, s.Semionovca - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Carahasani: str.Mira, Pobeda, Sovetscaea - in intervalul de timp intre 09:00 - 11:00, pentru lucrari de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

s.Olăneşti: str.A.Mateevici, Ştefan cel Mare, Comsomoliscaia, Testemiţeanu, Proletară, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:10, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Ştefăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Tudora: str.Nistreana, s.Tudora, Stefan cel Mare si Sfint - in intervalul de timp intre 14:00 - 16:00, pentru lucrari de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

s.Tudora: str.Nistreana, s.Tudora, Vasilii Ceapaev - in intervalul de timp intre 11:30 - 13:30, pentru lucrari de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului



22. Taraclia:

s.Copceac: str. 1 Mai, Boris Glavan, Comsomoliscaea, Lenin, Mihail Frunze, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s.Musaitu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Valea Perjei: str.Crasnoe-Znamea, Lenin, Ohotnicescaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice



23. Teleneşti:

s.Budăi, s.Hirişeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA.



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.