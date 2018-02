Lista localităților din republică care rămân astăzi fără curent electric

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Independenţei 5, 5/1, 5/2, 5A, bd. Traian 6/1, 6/3, 6/4, 6/4A, 6/4B, 6/4C, 8, 8/1, 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Chişinăului, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. Gh. Asachi 71/3, 71/4, 77, 79, Mioriţa 11, Tadeus Malinovschi 18 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Albăstrele 1, 9/1, 2-10, Armoniei 1, 2, 3, 5, Prof. Ion Dumeniuc 21/1F, 25, 35, 35/1, 37, 38/1, Gh. Ghimpu 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7A, 7/1, 9, 9/1, 17/1, 21/1, Ilie Coşanu 6-24, 9, Irişilor 1-7, N. Milescu-Spătaru 25/4, Poienilor 2-8, 3 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Uzinelor 199/2, 201/1, 201/10, 203, 209/1, 210, 9999 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Uzinelor 201/1 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Dacilor, Morilor, Salcîmilor, Şcolii, Şcolii 1 str-la, Şcolii 2 str-la, Şcolii str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00



6. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Dragoş Vodă, Drumul Petricanilor, Gratieşti, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Petricani, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandr - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. Florilor, Grătieşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



8. Anenii Noi:

str. Miciurin, Suvorov, Tighina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:30

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



9. Basarabeasca:

s. Abaclia: str. Alexei Mateevici, Florilor, Iurie Gagarin, Novaea, s.Abaclia, Şcolinaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30



10. Cahul:

str. Alexandru Ioan Cuza, Ciprian Porumbescu, Constantin Negruzzi, Fîntînilor, Ion Luca Caragiale, Izvoarelor, Orhei, Tineretului, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

str. Amintirilor, Dunării, Garoafelor, Griviţei şos., Ion Neculce, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Frumuşica: str. Iurie Gagarin - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Iujnoe: str. 70 Let Octeabrea, Capitana Reabchina, Lenin, Molodejnaea, Vîsocaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30



11. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin str-la, Anton Cehov str-la, Comsomoliscaea, Cozeriuca, Galaţan, Gavrilov, Lenin, Nicolai Gogol, Osipenko, Osvobojdenie, Rocosovscogo, Şcolinaea str-la, Tretiakov, Volkov str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Congaz: str. Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Chiriet-Lunga: str. Comsomolskaia, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Sadovaea, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

or. Vulcăneşti: str. Energheticov, Energheticov str-la, Lenin, Repina str-la, Repnina, Voronţova, Voroşilov, Voroşilov str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

or. Vulcăneşti: str. Cahul, Ion Creangă, Jdanova str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s.Baurci: str. Carl Marx, Drujba, Ivan Turghenev, Lenin, Mihail Lomonosov, Octeabriscaea, Vladimir Maiacovski, Zoia Kosmodemianskaea, Şcolinaea - în intervalul de timp între 13:30 - 14:00



12. Călăraşi:

str. Alexandr Puşkin 1 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Ion Creangă, Ion Creangă 1 str-la, Stejarului, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

str. M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Păuleşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Sipoteni: str. Tochile - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:30

s. Tuzara: str. Alexandru Cel Bun, Tuzara, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Vătămăneasa: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin 1 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Codrilor, Drujbî, Ion Creangă, Ion Creangă 1 str-la, Ion Creangă 2 str-la, Lesnaea, Lesnoi Per.1, Mihai Eminescu, Novoselov, Stejarului, Vasile Alecsandri, Vatamaneasa - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



13. Căuşeni:

str. A. Mateevici, Frunza Nucului, Sinagoga Veche - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

str. Calea Brezoii, Hîrtopul, Tineretului, Valea Hîrtopului - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Chircăieştii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



14. Cimişlia:

s. Lipoveni: str. Lipoveni, Maria Drăgan, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



15. Criuleni:

s. Coşerniţa, s. Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Jevreni - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:45



16. Hînceşti:

s. Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Fundul Gabenei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Mingir - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:45



17. Ialoveni:

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:20

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30



18. Leova:

str. Alexandru cel Bun, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cahul, Constantin Stere, Independenţei, Ioan Vodă, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Nicolae Milescu Spătaru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tighicianului, Unirii - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30

s. Filipeni, s. Hănăsenii Noi - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30



19. Nisporeni:

s. Băcşeni, s. Chilişoaia, s. Isăicani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:45

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45



20. Orhei:

s. Jora de Sus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



21. Străşeni:

str. 1 Mai, str-la 1 Mai, A. Marinescu, Ciprian Porumbescu, M. Curecheru, Gh. Madan, Gr. Adam, Hotin, M. Goriki, Mitr. Dosoftei, P. Zadnipru, str-la Stepii, T. Vladimirescu, Unirii, Vlad Ioviţă, Vlad Ţepeş - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:00

str. A. Jereghi, Gr. Ureche, M. Sadoveanu, Trandafirilor, A. Şciusev, A. Pumnul, D. Cantemir, Mitr. Varlaam, P. Rareş, V. Cupcea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



22. Ştefan Vodă:

s. Talmaza: str. 1 Mai, A. Mateevici, A. Makarenko, Crupscaia, Dubinina, Gherman Titov, Gagarin, Matrosov, Mioriţa, Păcii, Timireazev, Tinereţii, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Căplani: str. Caplano, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 11:00 - 12:40

or. Ştefan-Vodă: str. Florilor, Livezilor, Serghei Lazo, Suvorovo - în intervalul de timp între 15:30 - 17:00



23. Teleneşti:

s. Suhuluceni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.