Lista localităților din republică care rămân astăzi fără curent electric

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Aeroport, Decebal, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Centru:

bd. Stefan cel Mare 67 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Voluntarilor 9, 10, 10A, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/3, 999, 9999 - în intervalul de timp între 12:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Mioriţa, Gospodarilor, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 12:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Dm. Cantemir, Cruzeşti, Întemeetorul Crudu, Izvorului, Sf. Avram, Ştefan cel Mare, Teilor - în intervalul de timp între 09:10 - 16:30



6. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

str. Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Florilor, Ion Creangă, Minerilor, Prieteniei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



7. Anenii Noi:

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



8. Basarabeasca:

str. Lev Tolstoi, Pobeda, Pugaceva, Voczalnaea, Zoia Kosmodemianskaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



9. Cahul:

str. Ion Luca Caragiale, Tineretului, Vasile Stroescu, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Andruşul de Jos - parţial în intervalul de timp între 16:00 - 17:00

s. Brînza: str. Iujnaea, Lenin, Mihail Frunze, Pobedî, Prutului, Serghei Lazo, Sov.Armii - parţial în intervalul de timp între 16:00 - 17:00

s. Colibaşi: str. Dimitrie Cantemir, Liniştită, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

s. Roşu - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00



10. Cantemir:

s. Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Cania - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Chioselia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



11. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Vulcăneşti: str. 25 let Moldavii, Grecico, Mendeleev, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Congaz: str. Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Tomai: str. Grigore Cotovschi, Lenin, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:30



12. Călăraşi:

s. Bahmut, staţia Bahmut - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 12:00

s. Meleşeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Vărzăreştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



13. Căuşeni:

str. A. Puşkin, Trei Fîntîni, Nekrasov, str-la 1, 2, 3 Trei Fîntîni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

or. Căinari: str. Decebal, Mihail Sadoveanu, Prieteniei, Vladimir Coliban, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

or. Căuşeni: str. Alexei Mateevici - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



14. Cimişlia:

str. Alexandru Marinescu, Constantin Stere, Mihai Eminescu, Mioriţa, Nicolae Bălcescu, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:45

str. Dacilor, Ion Soltîs, Nicolae Iorga, Toma Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Dimitrovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



15. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Ştefan cel Mare, Măgdăceşti, P. magdiciu, I. Neculce, Ion Iachir, Gh. Asachi, Basarabiei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Mărcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

s. Izbişte - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Zăicana - în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Oniţcani - în intervalul de timp între 15:30 - 17:00



16. Hînceşti:

s. Cărpineni: str. Gemenilor, Feodor Sergiu, Independenţii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Cărpineni: str. Ştefan Vodă, Doina, Feodor Sergiu, Gemenilor, Sverdlov - parţial în intervalul de timp între 12:10 - 18:30

s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, Hînceşti, Ion Soltîs, Lenin, S. Lazo, Ţentralinaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Pogăneşti - parţial în intervalul de timp între 10:20 - 18:20



17. Ialoveni:

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



18. Leova:

s. Cîmpul Drept, s. Cneazevca, s. Sărăţica Nouă, s. Sărăţica Veche, s. Tomaiul Nou - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



19. Nisporeni:

s. Călimăneşti, s. Marinici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Mleşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45



20. Orhei:

s. Chiperceni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



21. Străşeni:

s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00



22. Ştefan Vodă:

s. Talmaza: str. Comarov, Corolev, Pavlov - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



23. Taraclia:

str. Bulgară, Cooperativnaea, Karl Marx, Lenin, Matrosov str-la, Panov, Vasilii Ceapaev, Vasilii Ceapaev str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00



24. Teleneşti:

s. Flutura, s. Ţîrşiţei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.