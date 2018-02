Lista localităților care vor rămâne astăzi fără curent electric. Fără lumină vor rămâne și unele sectoare din capitală

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, vor rămâne fără electricitate:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Cuza Vodă 45/5-17, 6-16, str. Grenoble 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, Valea Crucii 24, 26, 9999 - în intervalul de timp între 12:00 - 17:00

str. Dimineţii 2-46, 31-73, Dorobanţi 2-8, 1-23, Munceşti 53, 94-104, 160, Plaiului 9, 9A, 9/2, Scutari 2-10, 3-11 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Albişoara, Crizantemelor, Garofiţa, Iurie Gagarin, Sfînta Maria, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, Balcani 4 str-la 7, 12, 15, 16, Balcani 5 str-la 10/1, 16, şos. Balcani 11, Basarabilor 1-25, 2-26, Codrilor 8, 10, Ion Buzdugan 4-24, Muşatinilor 1-29 - în intervalul de timp între 10:00 - 13:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

str. Academiei 11/1, 11/3, 11/4, 11/8 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Academiei 15, 15/1, Drumul Viilor 97 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Alexandru cel Bun 144/1, I. Zaikin 4 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. A. Pan 1-15, Căpriana 52, 54, 55, 56, 56A, 64, 76, I. Pruncul 11, Sf. Andrei 15, 18, 18A, 20, Sf. Ilie 33-41, 54-74 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Calea Orheiului 111/1 - în intervalul de timp între 10:00 - 13:00



6. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Hulboaca:

str. Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Bucuriei, Canna I., Decebal, Ion Vatamanu, Maria Drăgan, Tineretului, Ţărinii, Vasile Alecsandri, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



7. Anenii Noi:

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



8. Cahul:

str. Alexandru Lipcan, Dumbrava Roşie, Mihai Kogălniceanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



9. Cantemir:

s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



10. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Bugeac: str. Chişinăului, Iubileinaea, Rabociaea, Stanţionnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Budionnîi, Budionnîi str-la, Ismail, Proletarilor, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Miciurin, Miciurin str-la, Octombrie, Octombrie str-la, Suvorov, Vasilii Jukovski - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:30

s. Copceac: str. 1 Mai, Boris Glavan, Iurie Gagarin, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

s. Copceac: str. Alexandr Puşkin, Dimitrova, Nicolai Pirogov, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Copceac: str. Chirov, Cutuzova, Dimitrova, Rodaca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

or. Vulcăneşti: str. 25 let Moldavii, Ananieva, Ciapaeva, D.Raşculeva, Lenin, Tcacenco - parţial în intervalul de timp între 12:20 - 17:00

or. Vulcăneşti: str. Calinina, Lenin, Malоi str-la, Sov.Armii - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Drujbî, Vinogradnaea, 23 Decembrie - în intervalul de timp între 14:30 - 15:30

11. Călăraşi:

s. Păuleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



12. Căuşeni:

str. Decebal, Troianus - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

str. 31 August, Alba Iulia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

or. Căinari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Ciufleşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Fîrlădenii Noi, s. Tănătarii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



13. Cimişlia:

s. Fetiţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Mihailovca: str. 31 August 1989, Basarabia str-la, Basarabiei, Cimişlia, Colhoznicilor, Grădinilor, Iurie Gagarin str-la, Livezilor, Mihailovca, Morii str-la, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Sadaclia: str. 31 August 1989, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Molodejnaea, Sovetscaea - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



14. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Tudor Arghezi - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Oxentea - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

s. Porumbeni: str. Păcii, Porumbeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. Orhei, L. Istratii, Magdaceşti, Calea Orheiului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



15. Hînceşti:

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, Hînceşti, Ion Soltîs, Lenin, S. Lazo, Ţentralinaia - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:10

s. Drăguşenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

or. Hînceşti: str. Bucovina str-la, Călinescu, Demnitatea, Florilor, Gheorge Călinescu, Grădinilor, Mihai Eminescu, Severnîi str-la, Trandafirilor - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



16. Ialoveni:

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30



17. Leova:

str. Alecu Russo, Alexandru Marinescu, Alexei Şciusev, Aviatorilor, Boris Glavan, Cîmpiilor, Dimitrie Cantemir, Doina, Doina str-la, Frumuşica, Gheorghe Meniuc, Gheorghe Meniuc str-la, Grănicerilor, Horelor, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale , Ion Neculce, Liviu Rebreanu, Luceafărul, Maria Cibotari, Matei Basarab, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu str-la, Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, Podul De Flori, Renaşterii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Stepelor, Suvorov, Tineretului, Unirii, Valeriu Cupcea, Vasile Alecsandri, Vatlina - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



18. Nisporeni:

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45

s. Soltăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



19. Orhei:

str. Tamara Ciobani, C. Negruzzi, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Bieşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



20. Străşeni:

s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00



21. Ştefan Vodă:

s. Ermoclia: str. Brejneva, Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Pionerscaea, s.Ermoclia, Semenovscaea, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Leuntea: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Talmaza: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Slobozia: str. A. Şciusev, Ştefan Vodă, Iujnîi, V.Raisa, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 18:00

s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Hadjigher, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Primăverii, s.Slobozia, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 11:15 - 13:00

s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Boris Glavan str-la, Miciurin, Mihail Frunze, Nicolai Pirogov, s.Slobozia, Serghei Lazo, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Slobozia: str. B. Glavan, Colhoznaia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 14:40

s. Slobozia: str. Ştefan Vodă, D. Cantemir, Miciurin, Tinereţii, Vostocinaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30



22. Taraclia:

str. Dimitrov, Lesnaea, Pervomaiscaea, Raevski, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



23. Teleneşti:

str. A. Hîjdeu, A. Plămădeală, C. Negruzzi, Renaşterii - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 11:00

s. Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 14:00

s. Mîndreşti - parţial în intervalul de timp între 14:40 - 17:00

s. Ordăşei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:50

s. Brînzenii Noi - în intervalul de timp între 10:45 - 12:45

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11. Întreprinderea își cere scuze pentru eventualele incomodităţi ce pot fi cauzate de întreruperea în livrarea energiei electrice.