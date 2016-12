Liderul PSRM din Soroca, dat afară din partid: Pentru încălcarea disciplinei SRL-ului

Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova din Consiliul Raional Soroca, Constantin Volnițchi, a fost dat afară. Despre aceasta a anunțat pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Volnițchi, motivul ar fi „încălcarea disciplinei SRL-ului”, deși cu câteva zile de a fi exclus, a fost delegat pentru congresul Partidului care va avea loc mâine.

„Am procedat așa şi nu altfel, fiindcă trebuie să mă întâlnesc cu fiecare dintre voi și să vă spun „Bună ziua”.

Îmi cer iertare de la acei, cărora le-am spus: votați-l pe Dodon sau PSRM. Nu mi-am dat seama că cameleonii moldoveni sunt atât de perfecți. Știam că ei folosesc sentimentele Unirii și europenizării, dar nu m-am gândit că de astă dată în joc sunt puse lupta împotriva regimului, sentimentele de statalitate și moldovenism, la care țin mult și demult.

Excluderea mea din partid nu este o tragedie, fiindcă nu este pentru prima dată când mi se întâmplă aşa ceva. Partidele care m-au exclus au fost diferite, iar motivul rămâne același, după „poniatia” lor - pentru încălcarea disciplinei, iar în limba noastră: pentru încălcarea disciplinei SRL-ului. Cu câteva zile înainte am fost ales delegat la congres și nu existau motive de a mă exclude or, acestea au apărut atunci când am vrut să înaintez la funcția de președinte a raionului un candidat de-al nostru, fiindcă existau șanse reale”, a scris Constantin Volnițchi.



PSRM nu a comentat încă declarațiile fostului coleg de partid.