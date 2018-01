Liderul PLDM: Gluma se îngroașă. Ei își bat joc de noi, de oameni, de țară

"Gluma se îngroașă. Tot mai complicat de a explica și de a justifica consecințele uzurpării puterii de stat: demolarea instituției președinției, desfuncționalizarea parlamentului, lichidarea autonomiei autorităților locale. Recentele remanieri de guvern au menirea de a-l sacrifica la altarul viitoarelor alegeri. Ei își bat joc de noi, de oameni, de țară", a scris dânsul pe o rețea de socializare.

Mai mult, liderul PLDM a venit și cu îndemn: "Acum, la început de an, avem, ca niciodată, nevoie de unitate și consecvență, de efort și dedicație. Am rezistat, ne-am opus, îi criticăm și-i deconspirăm încontinuu. Dar și virusul ăsta e unul nou, puternic și agresiv, mereu în proces de mutație. Acum, la început de an, să aplicăm antivirusul: patriotism, dragoste, profesionalism, viziune și acțiune".