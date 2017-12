Liberalul Cebanu: Socialistul, Ceban prins cu minciuna. CMC nu a aprobat nici o listă cu funcționarii de la Primărie care vor beneficia de premii bănești

Președintele fracțiunii PL din CMC, Ion Cebanu, a sugerat că nu ține de competența consilierilor municipali să aproba liste cu funcționari care ar urma sau nu să primească prime.

„Socialistul Ceban s-ar fi lăudat că am aprobat ieri în şedinţa consiliului municipal lista funcţionarilor care vor primi premii şi lista cu funcţionari care nu vor primi premii, total neadevărat. Ieri am aprobat suma totală pentru premiere si regulamentul în baza căruia funcţionarii evaluaţi de către şefii lor nemijlociţi de secţii sau direcţii vor beneficia de aceste premii. De alt fel cmc nu are nici o competenţă să aprobe vre-o listă în acest fel. Concluzia: Ceban şi toată fracţiunea lor de socialişti sunt nişte mincinoşi”, a scris liberalul pe contul său de Facebook.