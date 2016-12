Legendara actriță Debbie Reynolds a murit la o zi după fiica sa, Carrie Fisher

Debbie Reynolds, legendara actriţă hollywoodiană şi mama lui Carrie Fisher, care a interpretat-o pe prinţesa Leia în filmul „Star Wars”, a murit la vârsta de 84 de ani, în urma unui accident vascular cerebral, potrivit rollingstone.com.

Potrivit Variety, actriţa a fost transportată la spitalul Cedars-Sinai în urma unei suspiciuni de accident vascular cerebral, la doar o zi după ce fiica sa, Carrie Fisher, a murit.

„A vrut să fie lângă Carrie”, a declarat fiul său, Todd Fisher pentru Vanity Fair.

Reynolds a fost o îndrăgită a Hollywood-ului în anii 1950 şi 1960, cu aspectul său american şi şarmul său, ea a reprezentat atmosfera acelei epoci. În afara apariţiei sale alături de Gene Kelly în filmul „Singin” in the Rain”, aceasta mai este cunoscută pentru filmul din 1964, The Unsinkable Molly Brown, pentru care a primit o nominalizare la Premiile Oscar pentru cea mai bună actriţă, scrie Mediafax.

Marie Frances Reynolds s-a născut pe 1 aprilie, 1932, în El Paso, Texas, şi s-a multat ulterior cu familia sa în Burbank, California. Pima sa apariţie sub lumina reflectoarelor s-a petrecut pe când avea 16 ani, când a câştigat concursul de frumuseţe Miss Burbank, în 1948.

Acolo a fost remarcată de un vânător de talente de la Warner Bros, cu care şi-a semnat primul său contract. A fost renumită Debbie. Ulterior, aceasta a făcut un contrat cu MGM, care i-a adus rolul său de lansare, în "Singin' in the Rain".

Ea a avut o relaţie adeseori tumultoasă cu fiica sa Carrie. Romanul din anul 1987 "Postcards From the Edge", scris de Carrie Fisher şi ecranizat în filmul omonim din 1990 s-a bazat pe relaţia mamă-fiică.

Cele două au discutat relaţia lor complicată şi în "Lifetime's Intimate Portraits – Debbie Reynolds and Carrie Fisher", prin interviuri candide care au tematizat competiţia mamă-fiică, dar şi dragostea pe care şi-o purtau cele două.