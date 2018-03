Le predă elevilor informatica, deşi nu dispune de un calculator. Imagini din Africa care au devenit virale

Un profesor din Ghana, care le predă elevilor informatica, deşi nu are un calculator, a devenit celebru în mediul online.

Dascălul din Kumasi a folosit tabla pentru a desena o schemă destul de fidelă a programului de editare Microsoft Word, scrie bbc.com. „Este foarte distractiv să predau IT&C în Ghana”, a declarat profesorul pe Facebook, în dreptul fotografiilor devenite virale.



După ce fotografiile au fost distribuite de mii de ori, Microsoft a promis că-i va oferi dascălului un echipament IT complet. „Îmi iubesc elevii şi trebuie să înţeleagă ceea ce le predau”, a declarat Owura Kwadwo - presupusul pseudonim al profesorului Richard Appiah Akoto.



Şcoala lui Akoto nu are calculatoare încă din 2011, în ciuda faptului că elevii susţin examene în tehnologia informaţiei, ca parte a intrării la liceu. Foarte mulţi utilizatori de internet şi-au manifestat solidaritatea faţă de dascălul dedicat, informează Gândul.



„Nu este prima dată când desenez acest program. Fac asta ori de câte ori este nevoie”, a mărturisit Akoto. „Îmi place să public fotografii pe Facebook, să le vadă lumea. Nu credeam că o să aibă un asemenea impact”, a mai spus dascălul.



Duminică, antreprenorul Rebecca Enonchong le-a cerut celor de la Microsoft Africa să-i furnizeze profesorului echipamentul IT necesar predării în bune condiţii. „Sunt sigură că-l puteţi ajuta”, a sugerat aceasta. Marţi, Microsoft a declarat că-i va trimite lui Akoto un computer şi îi va oferi acces la materiale educaţionale.