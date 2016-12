Laureat NOBEL: Cancerul este cauzat de un virus care se găsește într-un aliment pe care toată lumea îl consumă

Harald zur Hausen (n. 11 martie 1936, Gelsenkirchen, Germania) este un medic german, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2008, pentru descoperirea faptului că virusurile papilomului uman cauzează cancer cervical.

Dr. Zur Hausen a primit o jumătate din premiu, restul fiind acordat lui Françoise Barré-Sinoussi și Luc Montagnier.

HPV. Meritul lui Harald zur Hausen a constat în descoperirea legăturii dintre virusul HPV (virusul papilomului uman) şi cancerul de cervical. În urmă cu 32 de ani, el a publicat o amplă lucrare în care a arătat că anumite tipuri ale virusului papilomului joacă un rol important în cancerul cervical.

Pe baza studiilor efectuate de germanul Hausen, oamenii de ştiinţă au reuşit, în urmă cu doi ani, să scoată pe piaţă un vaccin. Potrivit postului de radio România Cultural, infecţia cu HPV reprezintă cel mai comun agent de transmitere sexuală, afectând până la 80% din populaţia lumii. Studiile arată că, la nivel global, aproximativ cinci la sută din cancere sunt cauzate de infecţia persistentă cu virusul HPV. El a declarat ca virusul intalnit in randul vacilor poate duce la aparitia cancerului de colon.

Dupa aceasta declaratie a germanului, multi oameni de stiinti au avertizat cu privire la consumul de carne rosie deoarece poate fi provocatoare de cancer de colon. Doctorul Horald a sustinut ca si laptele de vaca poate fi periculos.

Experimentul s-a realizat prin prepararea pe gratar deoarece in aceasta forma apar carcinogenii. Dar pshihologul a mentionat ca problema se pune si la carnea de peste sau de pui pe gratar. Tot el a declarat si faptul ca in Mongolia carnea rosie nu este consumata astfel ca cancerul de colon este extrem de rar.

Omul de stiinta a spus ca in Asia cancerul de colon nu este intalnit deoarece lumea nu consuma nici lapte de vaca sau alte produse lactate. Un risc crescut pentru cancerul colorectal a fost raportată în mod constant pentru consumul pentru un timp îndelungat de carne rosie fiarta si prelucrata.

Acest lucru a fost frecvent atribuită agenților cancerigeni chimici care apar în timpul procesului de preparare a cărnii. Consumul de pește sau de carne de pasăre, aparent nu crește riscul, deși au concentrațiile similare sau mai mari de substante cancerigene. Psihologul Hauren a publicat in International Journal of Cancer un raport care a demonstrat depistarea unui virus carcinogen necunoscut in laptele de vaca.

“Eu cred că animalele domestice poate fi o cauză directă a cancerului de colon la om. Avem date experimentale care sustin aceasta ipoteza. Cu toate acestea, acest lucru rămâne să fie confirmat “, a spus Hausen, conform doctorulzilei.ro.