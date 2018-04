Lansarea oficială a companiei franceze EDENRED, lider mondial al tichetelor de masă, a avut loc la Chișinău

Evenimentul de lansare a fost deschis de doamna Dana Sîntejudean, Director General EDENRED Romania și Republica Moldova, care a discutat despre importanța tichetelor de masă în contextul creării unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul angajaților care se folosesc de acest beneficiu extra-salarial.

„Pauza de prânz nu e doar o necesitate fizică pentru a fi sănătoși, ci și un ritual social care îi aduce pe oameni împreună. De aceea milităm pentru pauză de prânz zilnică în rândul angajaților. Este un gest simplu, care trebuie integrat în normal, în cotidian, în cutumele sociale, în cultura companiilor și a institutiilor”, a declarat doamna Dana Sîntejudean, Director General al EDENRED România & Moldova.





La eveniment a fost prezent și Arnaud Erulin, directorul operațional EDENRED pentru Europa de Nord și Centrală, Franța și Belgia, care a vorbit despre decizia strategică de a investi în Republica Moldova și planurile de dezvoltare a companiei EDENRED pe piața locală.

„Republica Moldova este a 45-a țară din Grupul EDENRED, având un puternic potențial de dezvoltare pe piața tichetelor de masă. Sunt convins că tichetul de masă va contribui la atractivitatea economiei, permițând creșterea productivității salariaților și încurajând o alimentație sănătoasă, așa cum se întâmplă deja în țări precum România, Republica Cehă și Slovacia”, a arătat domnul Arnaud Erulin.

În continuare a vorbit preşedinta Comisiei parlamentare pentru Protecţie Socială, Sănătate și Familie, doamna Valentina Buliga, care a salutat apariția pe piața moldovenească a investitorului francez EDENRED:

„Sunt mândră că Republica Moldova a devenit o țară atractivă pentru o companie cu renume internațional, cum este EDENRED. Tichetul de masă este un instrument social și de sănătate care face parte din pachetul social destinat populației. Îndemn întreprinderile moldovenești să beneficieze de această inovație”, a declarat doamna Valentina Buliga.

Lansarea activității EDENRED în Republica Moldova a fost salutată și de ambasadorul Republicii Franceze, Excelenţa Sa, domnul Pascal Le Deunff, care a promis că vă depune toate eforturile pentru a atrage și alte investiții străine în Republica Moldova.





EDENRED MD este pregătită în deplină măsură să activeze în Republica Moldova, fiind primul operator licențiat de către Agenția Servicii Publice. De asemenea, EDENRED MD a fost autorizată în calitate de operator de date cu caracter personal și a setat oficiul la Chișinău, care asigură operațiunile locale de emitere a tichetelor de masă.

„Prin utilizarea tichetelor de masa, salariaților le va crește puterea de cumpărare, în condițiile în care acestea le sunt oferite ca bonus la salariu, asta însemnând un buget suplimentar pentru hrană. Iar sănătatea angajaților este esențială pentru productivitatea muncii si pentru competitivitatea acestora,” a declarat Dana Sîntejudean.

Compania franceză s-a lansat pe piața moldovenească ca urmare a intrării în vigoare, anul trecut, a Legii ticheteor de masă și a început să emită tichete de masă pe suport clasic, de hârtie, urmând ca în scurt timp să introducă în portofoliul de produse și tichetele de masă pe card. Având o experiență internațională de peste 60 de ani în dezvoltarea tichetelor și a cardurilor preplătite, EDENRED MD dorește să-și aducă contribuția la stabilirea în câmpul muncii și de afaceri din Republica Moldova a unui climat european de încredere și stabilitate, bazat pe inovație, tehnologii și proceduri moderne.

Edenred este liderul mondial in solutii tranzactionale pentru companii, angajati si comercianti. Fie ca sunt derulate prin card, aplicatii mobile, platforme online sau tichete, toate aceste solutii inseamna putere de cumparare crescuta pentru angajati, costuri optimizate pentru companii si venituri mai mari pentru comerciantii parteneri.

Portofoliul Edenred este construit in jurul a trei linii de business:

- Beneficii pentru angajati (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings etc.)

- Solutii pentru flote si mobilitate (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empresarial, etc.)

- Solutii complementare, inclusiv plati corporative (Edenred Corporate Payment), solutii de incentivare sirecompensare(Ticket Compliments, Ticket Kadéos) si solutii pentru programe publice sociale.

Grupul reuneste intr-o retea unica 44 de milioane de beneficiari, 770.000 de companii si organizatii si 1.5 milioane de comercianti parteneri.

Listata la bursa Euronext Paris sub indexul CACNext20, Edenred activeaza in 45 de tari, avand aproape 8.000 de angajati. In 2017, volumul tranzactiilor asigurate de Edenred s-a ridicat la aproape 26 miliarde euro, din care 78% au fost derulate prin card, dispozitive mobile sau online.

