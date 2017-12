Lady Gaga a semnat un contract exclusivist. Unde va cânta timp de doi ani

Caesars Entertainment, o companie care deţine în Las Vegas cazinouri şi spaţii de agrement, printre care şi Planet Hollywood, a angajat, de-a lungul timpului, pe unii dintre cei mai bine plătiţi artişti pentru a cânta în diferite spaţii ale sale.

Lady Gaga intră astfel într-un grup select de artişti, precum Elton John, Celine Dion, Britney Spears, Shania Twain şi Rod Stewart, care au semnat contracte pe termen lung cu cazinourile din acest oraş, supranumit "Mecca al jocurilor de noroc".

Seria de concerte va debuta în decembrie 2018, a anunţat cântăreaţa în vârstă de 31 de ani.

"Este patria lui Elvis, Tony Bennett şi Franck Sinatra, a Rat Pack, a lui Elton John, Judy Garland şi Liza Minnelli. Este un vis de o viaţă al meu să cânt în Las Vegas", a spus cântăreaţa.

Nu se ştie ce sumă a primit Lady Gaga pentru a susţine această serie de concerte, dar Britney Spears a semnat, în decembrie 2013, un contract pe doi ani în valoare de 30 milioane de dolari, iar Celine Dion a încheiat un contract pe trei ani, care s-a ridicat la 100 de milioane de dolari.

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate.

La gala MTV VMA 2010, artista americană a purtat o rochie croită din bucăţi de carne crudă, în semn de protest faţă de politica "don't-ask-don't-tell" ("nu întreba, nu spune") din armata americană. Această lege, care impunea militarilor să îşi ascundă homosexualitatea, a fost abrogată în 2011.

Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor şase premii Grammy. Artista a câştigat şi un Glob de Aur pentru rolul din serialul "American Horror Story".

Lady Gaga a fost nominalizată în 2016 la Oscaruri, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground".

În septembrie, Lady Gaga şi-a amânat o serie de concerte, din cauza maladiei de care suferă, fibromialgie, care îi provoacă dureri musculo-scheletale.