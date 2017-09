La Mulți Ani, UNIMEDIA! 12 ani și 2 zile pentru portalul numărul 1 de știri din Moldova

12 ani de UNIMEDIA. Nici mai mult, nici mai puțin, portalul de știri numărul 1 din Moldova a ajuns la o respectabilă vârstă când, ar fi bun să dea BAC-ul. Au fost 12 ani în care UNIMEDIA a trecut cu brio multe examene, a supraviețuit și a trecut peste momente mai mult sau mai puțin faste, dar mereu alături de vizitatori. Acum, a ajuns la o nouă etapă. Una care conține la fel de multe provocări, dar care își propune mai multe schimbări în conformitate cu vremurile pe care le trăim. O perioadă de un adevărat boom tehnologic, atunci când telefoanele mobile devin principalul mijloc de accesare a unei știri.

Astfel, întâmplător sau nu, acum e marele examen de BAC - cel în care UNIMEDIA este obligată să vină cu un produs mobile-friendly, modern și extrem de accesibil. Lansăm cu această ocazie versiunea demo a site-ului nostru care foarte curând va deveni una de bază. E într-o perioadă de testare, de lucru și de adaptare, dar care sperăm să răspundă exigenței vizitatorului nostru.

Istoria UNIMEDIA.INFO este istoria mass-media online din Moldova. Deschizători de drumuri în acest spațiu virtual, cei 12 ani UNIMEDIA.INFO, înseamnă transformări substanțiale ale unei țări și societăți care încă, se pare că nu a învățat din independență și suveranitate.

Lansat la 20 septembrie 2005 sub numele de uni.md a devenit, în scurt timp, portalul nostru a devenit lider între publicaţiile online din Moldova. Inițial, platforma online a uni.md se comporta ca un digest de știri, pentru ca ulterior, echipa site-ului să producă conținut propriu.

În octombrie 2006, și-a asumat o noua identitate: UNIMEDIA.MD - platformă multimedia de informare în timp real, cu cele mai tari ştiri, obţinute din surse credibile şi verificabile. De-a lungul timpului, UNIMEDIA a îmbinat viteza de reacţie cu informații oferite în format text, foto, dar și video, fapt ce a făcut ca numărul vizitatorilor să crească rapid.

Portalul a devenit popular în Moldova, dar și în exteriorul țării, în special după evenimentele din aprilie 2009 și alegerile parlamentare anticipate din 29 iunie 2009. Moldova a cunoscut una dintre cele mai categorice schimbări, de la un stat dominat de PCRM, la o Alianță pentru Integrare Europeană.

În 2010 din nou alegeri, dar și un referendum eșuat. 2011, iar alegeri, doar că la nivel local, iar într-un sfârșit, în martie 2012, după aproape 3 ani, Moldova s-a ales cu un nou președinte. 2013 a venit cu o criză politică de proporții, urmată de o relativă stabilitate care a culminat cu parafarea și mai apoi, semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Sfârșitul lui 2014-2015 au însemnat din nou alegeri, negocieri, crize politice și noi guverne.

2015 a însemnat o schimbare la nivel de conducere a instituției, dar care, la nivel editorial a rămas fidelă politicii editoriale asumate. O perioadă care din nou, coincide cu unele dintre cele mai spectaculoase, neașteptate și surprinzătoare mișcări pe scena politică.

O perioadă tumultuoasă și plină de alegeri, noi, UNIMEDIA, am ales să fim mereu alături de cititorii noștri. Am urmărit de aproape toate evenimentele, am fost și suntem în permanență atacați și indirect, intimidați, însă cea mai mare realizare a celor 12 ani, sunteți voi, vizitatorii, dar și comentatorii UNIMEDIA. Acei oameni care, suntem siguri, schimbă Moldova în fiecare zi și care cu siguranță își doresc un viitor mai bun.

A venit timpul să dăm BAC-ul, iar mai departe, numai de bine! Mergem la Facultate împreună!