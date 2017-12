La Chișinău are loc Conferința Națională eTwinning Plus: Proiecte de succes - ediția 2017

Conferința Națională eTwinning Plus: Proiecte de succes – ediția 2017 are loc, sâmbătă, 16 decembrie, la Chișinău. Evenimentul este organizat de către Fundația Est-Europeană, în colaborare cu Agenția Națională de Suport eTwinning Plus Moldova.