LG a adus Crăciunul și circul mai aproape de copiii din școlile Internat

Compania LG Electronics Moldova a invitat deja pentru al treilea an consecutiv copiii din școlile de tip internat și din centre de plasament să celebreze împreună frumoasele sărbători de Crăciun în arena mică a Circului.

Circa 300 de copii din întreaga țară au fost fericiții oaspeții ai unui program bogat, unde diverse animale și-au demonstrat abilitățile, iar cei mai ingenioși acrobați și magicieni au demonstrat trucurile antrenate de-a lungul anilor.

„Astăzi am venit cu un program unic”, a menționat Igor Casap, vice-director al Circului.

„Circul mereu a fost o bucurie aparte pentru copii. Totuși, am venit cu un program distractiv, vesel, pentru ca toți să rămână mulțumiți de ceea ce vizionează. Vreau, astfel, să aduc mulțumiri companiei LG Electronics Moldova pentru un parteneriat excepțional, prin care am reușit, în această seară, să minunăm copiii”, a spus dnul Casap.

Într-adevăr, picii, cu ochii arzători, erau cei mai activi și răspundeau la întrebările Moșului, dar și la provocările gazdei serii — clownului vesel – pentru a primi daruri.

Compania LG Electronics Moldova, principalul organizator al evenimentului, a asigurat cei aproximativ 300 de copii din școlile de tip internat din diverse regiuni ale Moldovei cu transport dus-întors, dar și cu daruri dulci după spectacolul de la Circ.

„Ne-am pus scopul să organizăm astăzi o mică sărbătoare pentru toți cei prezenți, astfel încât să investim în dezvoltarea creativă a copiilor”, a cuvântat Varvara Carauș, reprezentant al companiei LG Electronics Moldova.

„De obicei, sponsorii vin cu susținere pur materială; noi, însă, i-am adunat pe cei mici la o activitate memorabilă pentru ei. Compania LG Electronics se ocupă de diverse programe sociale întru susținerea diferitor mișcări sociale și în fiecare an primim scrisori de mulțumire de la educatorii acestor copii minunați”, a punctat ea. Totuși, Varvara nu a uitat să menționeze cât de bine s-a simțit alături de copii, primind o doză enormă de emoții pozitive.

Tatiana,

Elevă, Școala-internat din or. Ceadîr-Lunga

„E o seară extraordinară, plină de emoții, am avut parte de un program excepțional și extrem de interesant. Moșului i-am scris că-mi doresc o chitară, întrucât ador muzica, iar anul împrejur voi munci asupra notelor mele la școală, întrucât sunt aboslventă. Le doresc sponsorilor să rămână la fel de generoși, pentru ca fiecare copil să se bucure de asemenea activități cât mai des.”

Tatiana Stoianova

Educatoare, Școala-internat din or. Ceadîr-Lunga

„Deja al doilea an consecutiv vin cu un grup de 40 de copii la Circ, ca împreună să celebrăm frumoasele sărbători ale iernii. Aducem mulțumiri sponsorilor pentru minunata inițiativă de a organiza asemenea activități distractive, care aduc zâmbetul pe buzele celor mici.”

Andreea,

Elevă, Școala-Internat pentru copii orfani din s. Cărpineni, Hîncești





„Am rămas încântată de numărul cu cățelușii. De la Moș Crăciun mi-am dorit mai multe – un karaoke computer, pentru că-mi place să cânt și ascult muzică rap; o tabletă și o păpușă de porțelan.”

Dorina Ioniță

Educatoare, Școla-Internat pentru copii orfani din or. Strășeni

„E o seară feerică, cu o atmosferă plăcută și un program extraordinar. Am venit cu un grup de 50 de copii, care aveau emoții enorme pentru că vin la capitală să-l întâlnească pe Moș Crăciun.”

Galina,

Elevă, Școla-Internat pentru copii orfani din or. Strășeni

„La Circ am avut fericita ocazia să vin și anul precedent, însă programul din acest an e cu mai multe surprize și o atmosferă de neuitat. O vizită la Circ, împreună cu colegii mei, e un dar foarte valoros. Am rămas încântată de acrobații Circului, deși, în același timp, numărul lor mi-a părut un pic periculos. Moșului i-am scris că-mi doresc un telefon.”

Picii au ieșit din Circ cu zâmbetul pe buze, entuziasm enorm și daruri dulci de la Moș Crăciun. De asemenea, au primit și câte o fotografie tipărită din seara evenimentului pentru a o păstra în pușculița cu amintiri.

Compania LG Electronics este lider mondial în producerea electronicii de înaltă calitate, a produselor mobile de comunicare și tehnică casnică. LG Electronics este unul din cei mai buni producători din lume a televizoarelor plate, a telefoanelor mobile, climatizoarelor, mașinilor de spălat și frigiderelor.

LG Electronics produce echipamente multifuncționale, care aduc distracțiile casnice la un nou nivel.

P.