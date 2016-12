Klaus Iohannis respinge candidatura Sevilei Shhadeh: „Cer coaliţiei PSD-ALDE să vină cu altă propunere”

Preşedintele României, Klaus Iohannis nu acceptă propunerea PSD-ALDE de a o desemna pe Sevil Shhaideh premier şi a cerut o altă nominalizare, titrează gandul.info.

"Săptămâna trecută, când am avut consultări, PSD şi ALDE mi-au propus-o pe dna Sevil Shhaideh. Am cântărit cu grijă şi am decis să nu accept", a declarat Iohanis.

Amintim că anterior, coaliţia PSD-ALDE a avansat, în urma consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis, o propunere de prim ministru în persoana lui Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltării în Cabinetul Ponta şi o apropiată a lui Liviu Dragnea. Acest nume i-a surprins pe mulţi după ce principalul favorit pentru această funcţie a fost considerat tot timpul chiar şeful PSD, scrie gandul.info.