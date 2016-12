Klaus Iohannis, despre prezidențialele de la Chișinău: Nici România, nici UE nu se va amesteca în campania electorală

Nici România și nici Uniunea Europeană nu se vor amesteca în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, a declarat, vineri, Klaus Iohannis. Președintele României a făcut această declarație după întrevederea cu șefa diplomației europene, Federica Mogherini, potrivit digi24.ro.

„În ceea ce priveşte Moldova, în mod natural tema a fost de mare interes pentru amândoi. Moldova pentru noi este extrem de importantă, dar şi pentru UE, Moldova fiind în zona de est. Am convenit să avem o abordare comună în ceea ce priveşte Moldova şi am convenit că această abordare poate să meargă numai în direcția de a sprijini Moldova să îşi consolideze instituțiile publice, să aibă o viaţă democratică solidă şi să îşi continue în acest fel un parcurs care, sperăm noi, va fi în continuare cu faţă îndreptată spre Europa”, a spus Klaus Iohannis.

„S-a înțeles foarte bine că România nu are nu doar un interes special, ci şi un interes legitim în bunul mers al lucrurilor în Moldova. Am convenit să ne corelăm mult mai bine abordările în ce priveşte Moldova. Aceste abordări, evident, nu merg în sensul imixtiunii în Moldova, ci în sensul cel mai curat şi sincer de a sprijini Moldova în parcursul ei european, democratic. Alegerile sunt un capitol special şi am căzut de acord că ar fi incorect să ne amestecăm în procesul de alegeri.

Deci noi – și același lucru îl va face și UE – vom fi atenți la ce se întâmplă, fără însă a ne implica pentru un candidat sau pentru alt candidat. Acest lucru este inadmisibil și moldovenii vor trebui să decidă pe cine vor alege, fără să avem noi acolo un amestec în campania electorală sau să intervenim în vreun fel”, a adăugat președintele român.

Alegerile prezidențiale din Republica Moldova vor avea loc pe 30 octombrie.