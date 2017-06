Kim Kardashian și Kanye West și-au angajat mamă surogat. Cu cât va fi plătită femeia

A spus de multe ori că vrea să aibă o familie mare și chiar s-a chinuit să-l aducă pe lume pe cel de-al doilea copil, pe Saint West. Era pregătită să rămână din nou însărcinată, însă medicii nu i-au dat undă verde. Nu i-au garantat că o să rămână din nou însărcinată, ba mai mult, au avertizat-o că o a treia sarcină ar fi periculoasă pentru sănătatea sa

Prin luna aprilie era supusă unei intervenții chirurgicale la uter, cu speranța de a putea deveni din nou mamă biologică, însă a recunoscut că se gândește din ce în ce mai mult la eventualitatea de a apela la o mamă surogat, având în vedere imposibilitatea sa de a mai da naștere unui prunc.

A avut uterul fisurat și chiar dacă s-a operat, complicațiile după nașterea micuțului Saint nu îi permit să mai poarte un copil. Chiar în timpul filmărilor pentru „Keeping Up With The Kardashian” le-a mărturisit surorilor că se gândește la o altă opțiune pentru a avea încă un copil și nu este vorba de adopție: „Ne-am fi dorit mai mulți copii, așa că eu și Kanye ne gândim la alte opțiuni pentru a ne îndeplini visul și o să vedem la ce concluzie ajungem.”

Cât despre folosirea unei mame surogat, Kim a spus: „Mă gândesc la asta și aș vrea să încerc. Dupa ce am vorbit cu Kanye, cred că am știut dintotdeauna că o mamă surogat poate fi o opțiune, dar nu credeam că era una foarte realistă.”

Și în cele din urmă au ajuns la o concluzie. Kim și Kanye West au apelat la o mamă surogat pentru a da naștere celui de-al treilea copil al cuplului. Conform TMZ, toată afacerea îi va costa pe cei doi 114.850 de dolari, o sumă modică dacă ne gândim la visul de a avea încă un copil, raportat la averea starurilor. Se crede că cei doi au folosit o agenție pentru a lua legătura cu o potențială mamă surogat, femeie căreia îi vor plăti 4.500 de dolari lunar timp de 10 luni. 45.000 de dolari pentur un copil, însă agenția de recrutare va primi și mai mult, mai exact 68.850 de dolari, scrie Okmagazine.

Tot cei de la TMZ, dacă din această sarcină va rezulta mai mult de un copil, atunci mama purtătoare va primi o sumă suplimentară de 5.000 de dolari pentru fiecare copil în plus ( 5.000 de dolari în plus pentru gemeni, 10.000 de dolari în plus pentru tripleți). De asemenea, dacă mama surogat își va pierde organele reproductive în timpul sarcinii, va fi plătită cu 4.000 de dolari.

Și încă nu știți condițiile impuse de Kim și de Kanye West pentru viitoare mamă purtătoare a copilului lor. Pentru că este o investiție serioas, pretențiile se ridică la nivelul sumelor plătite. Mama surogat este obligată să nu fumeze, să nu bea și să nu ia medicamente în timpul sarcinii.

Ea va fi de acord să nu facă sex în săptămânile de după implantarea embrionului, inclusiv să întretupă orice act sexual înainte cu 3 săptămâni de inseminare. Și dacă aceste condiții vi se par normale, încă nu știți tot, căci unele pretenții sunt de-a dreptul absurde.

Femeia care le va purta copilul nu va avea voie să stea în căzi cu hidromasaj sau saune, nu trebuie să manevreme sau să facă curat în cușca pisicii, să nu se vopsească, să nu bea mai mult de o cafea pe zi și să nu mănânce pește crud. Conform acrodului, Kim și Kanye „își asumă responsabilitățile legale și parentale pentru acest copil, indiferent dacă ar avea anomalii congenitale sau alte malformații.”