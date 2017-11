Killerul Vitalie Proca dezvăluie detalii şocante: „Plahotniuc a comandat asasinarea lui Gorbunţov”

„Comanda e a lui Plahotniuc. Nu ştiu cum îl vede restul lumii, dar eu îl consider un criminal în serie şi ştiu de ce vorbesc aşa. M-a prins într-un moment în care am stat mai prost cu banii. Nu am putut să întorc o sumă de bani împrumutată şi mi s-a propus să fac acest lucru”, a declarat Vitalie Proca.



Potrivit sursei citate, interlopul a oferit mai multe detalii despre cum Vladimir Plahotniuc ar fi încercat să-l determine să dea vina pe Renato Usatîi pentru comandarea asasinatului asupra lui Gorbunţov, dar şi alte informaţii şocante despre viaţa din umbră a președintelui PD.

- De ce aţi decis să vorbiţi acum?



De un an şi ceva, familia mea e pe goană şi, din cauza asta, e protejată de cineva. Cumnatul meu a fost condamnat la 16 ani de închisoare. Au cerut de la mine o hârtie pe care le-am dat-o, ca astăzi au cerut hârtia, iar ca mâine a fost condamnat 16 ani. La un moment dat, am decis că mai rău decât se întâmplă nu se poate întâmpla. Am fost condamnat la 12 ani şi jumătate de o instanţă, li s-a părut că e puţin şi am mai fost judecat o dată la 21 de ani şi opt luni. Am obţinut rejudecarea cauzei la Curtea Supremă de Justiţie.

- Cine a comandat crima?



Comanda e a domnului Vlad Plahotniuc. Nu ştiu cum îl vede restul lumii, dar eu îl consider un criminal în serie şi ştiu de ce vorbesc aşa. Plahotniuc se crede acum un fel de Dumnezeu, dar trebuie să înţeleagă că nu toată lumea crede în Dumnezeu. El, Plahotniuc, prin oameni ca mine, prin mulţi ca mine, călcând pe multe cadavre, e omul care este acum.



El m-a prins prin Vanea Pisateli. M-a prins într-un moment în care am stat mai prost cu banii. Nu am putut să întorc o sumă de bani împrumutată şi mi s-a propus să fac acest lucru. Am fost într-o perioadă mai proastă a vieţii.



Vanea trebuie să înţeleagă un lucru, mă refer la interviul pe care l-a dat şi a declarat că Vitalie a luat-o razna şi nu ştiu ce. Am un mesaj şi pentru el: „Vanea, noi ştim prea multe lucruri unul despre altul. Şi dacă ar fi să ne dezlegăm noi toţi gurile, la cei 20 de ani, o să mai ai vreo 200 de ani”. Îl înţeleg pe el de ce a început să vorbească după atâţia ani, îl înţeleg de ce îl apasă pe Renato. Da, eu îl înţeleg de ce face acest lucru. O face involuntar. Nu o face pentru că acesta ar fi adevărul, ci pentru că are copii, are familie, pentru că e arestat şi asupra lui se face presiune. O face mai mult de frică. După acel interviu, la câteva zile, a fost transferat în spitalul Penitenciarului „Pruncul”, e sub pază de stat. Nu se poate apropia nimeni de el, e păzit 24 de ore din 24.



Despre Gherman Gorbunţov, chiar mă miră treaba asta. Un om care e dispus să îţi dea un milion numai ca să îi dai un nume ca peste ani de zile să zicem că se pupă în gură. Pentru mine, aceasta este ieşit din... nu înţeleg. Poate au ei alte interese, interese ascunse, interese de afaceri, interese de bani. Aceşti oameni sunt cu afaceri şi cu bani mari. Am auzit şi eu, mă ţin la curent despre ceea ce se întâmplă: îi şterge cazierul, îi întoarce nu ştiu ce. Acestea sunt treburile lor, nu mă bag eu acolo. Vreau să le spun şi unuia, şi altuia.



Lui Vlad vreau să îi spun: „Măi omule, lasă-mă în pace. Vezi-ţi de politica ta, de treaba ta. Lasă-mi familia în pace”. De ce s-a luat de toată familia? Îl ţine pe cumnatul David sigilat în beci un an de zile. I s-a născut copilul şi nu i-au dat voie să-l vadă jumătate de an. Voi sunteţi nebuni? Îl duce în instanţă cu 30–40 de mascaţi. Omul ăsta a fost din partidul lor. David ştie multe lucruri despre dânsul, despre dânşii, despre procurori, despre Harunjen… Ştie multe despre toţi ăştia implicaţi. Asta însă e altceva, pentru că a făcut parte din partid, dar aceste lucru nu înseamnă că tu trebuie să îl sechestrezi ca să mă ţii în tăcere.

Vedeţi interviul integral oferit pentru Jurnal TV de către Vitalie Proca, care se află în Penitenciarul Jilava din Bucureşti aici.

Cei vizați nu au comentat deocamdată, afirmațiile lui Vitalie Proca.

UNIMEDIA amintește că, șeful adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Vitalie Busuioc, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că autoritățile ruse refuză să-l extrădeze în Republica Moldova pe Renato Usatîi, acuzat că ar fi comandat omorul bancherului rus.

„Avem un răspuns oficial la solicitarea Procuraturii Generale cu privire la deschiderea cauzei penale împotriva lui Renato Usatîi. Solicitarea a fost transmisă în septembrie, iar abia acum am fost refuzați. Unul dintre motivele enunțate în răspuns este faptul că Usatîi deține cetățenia rusă”, a declarat acesta.

Coincidență sau nu, dar conferința organizată de PCCOS a venit la câteva zile după ce Jurnal TV a anunțat că urmează să difuzeze un interviu în exclusivitate cu Vitalie Proca, interlopul din Republica Moldova implicat într-o tentativă de crimă în cartierul Vitan din Bucureşti, dar și atentatul asupra lui Gherman Gorbunțov.

Potrivit autorităților, Renato Usatîi ar sta în spatele unei grupări care aveau scopul de a-l deposeda pe Gherman Gorbunţov de proprietăţile pe care le deţinea, cu ulteriorul omor al acestuia şi asigurarea ştergerii urmelor infracţiunii