Kazuo Ishiguro este cel a câștigat premiul Nobel pentru literatură 2017

Scriitorul britanic de origine japoneză Kazuo Ishiguro a câștigat premiul Nobel pentru literatură pe anul 2017 „pentru romanele sale de mare forță emoțională care dezvăluie abisul de dincolo de sentimentul nostru iluzoriu de conectare cu lumea”, potrivit comunicatului de presă al Academiei suedeze din Stockholm, scrie Digi24, citată de Altfel.

Kazuo Ishiguro s-a născut pe 8 noiembrie 1954 la Nagasaki, în Japonia. Familia s-a mutat în Marea Britanie când avea 5 ani. El s-a întors să-şi vadă ţara natală ca adult. În anii 1970, Ishiguro a absolvit Universitatea din Kent, unde a studiat limba engleză şi filosofia, după care a studiat scrisul creativ la University of East Anglia.

Ishiguro este unul dintre cei mai renumiți autori de ficțiune contemporani din lumea anglofonă, fiind nominalizat de patru ori la Premiul Booker Man, pe care l-a cștigat în 1989, cu romanul The Remains of the Day. În 2008, The Times l-a clasat pe Ishiguro locul al 32-lea în lista „celor mai mari 50 de scriitori britanici din 1945 până azi”. Unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale este „Never Let Me Go”, care a fost ecranizat în 2010.

Printre scriitorii favoriţi anul acesta la premiul Nobel s-au aflat Ngugi wa Thiong’o din Kenya, japonezul Haruki Murakami, romaniera canadiană Margaret Atwood, poetul sud-corean Ko Un, israelianul Amos Oz, scriitorul şi traducătorul italian Claudio Magris şi romancierul spaniol Javier Marías.