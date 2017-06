Katy Perry a plonjat pe brațele fanilor la finalul concertului ei din festivalul de la Glastonbury

Vedeta pop americană Katy Perry și-a încheiat sâmbătă seară prestația la festivalul de la Glastonbury aruncându-se cu capul înainte pe brațele fanilor, relatează BBC.

A fost mai degrabă "crowd-swimming" decât "crowd-surfing", scrie BBC, în condițiile în care cântăreața a reușit cu greu să avanseze pe deasupra capetelor fanilor. "Beyonce nu a făcut niciodată așa ceva", a glumit un om din public.

Plonjonul divei a venit după ce aceasta a interpretat "Roar", la finalul unui show de 60 de minute. Vedeta a adus ceva inedit pentru Pyramid Stage, respectiv o coregrafie impresionantă, cu dansatori îmbrăcați ca niște globuri oculare uriașe.

"Asta mă face să mă simt cool. Niciodată nu mă simt cool. Sunt atât de mulți oameni. Nu știam dacă vă mai place de mine", a glumit ea, referindu-se probabil la faptul că noul ei album "Witness", a intrat în topuri abia pe locul șase.

De fapt, notează BBC, cea mai mare parte a publicului a venit pentru hiturile mai timpurii ale vedetei, precum "I Kissed A Girl", "Teenage Dream" și "California Girls", pe care solista le-a interpretat împreună cu tinerii din publicul de la Glastonbury.

Cel mai mare public la Pyramid Stage de la Glastonbury a fost atras de britanicul Craig David, cu o combinație de hituri ale sale și o serie de melodii clasice din R&B.

Starul a părut să se simtă foarte bine la Glastonbury, cântând la un moment dat: "Vreau să fiu al tău Glastonbury și să-mi petrec întreaga noapte cu tine".

Tot sâmbătă, Liam Gallagher, care a cântat pe The Other Stage, a interpretat hitul Oasis "Don't Look Back In Anger" pentru prima dată (fratele său Noel a cântat originalul), dedicând cântecul victimelor atacurilor de la Manchester și Londra și celor ale incendiului de la Grenfell Tower.