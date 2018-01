Jurnalista din Rusia, întoarsă pe aeroportul Chișinău, povestește cum s-au comportat grănicerii: Vorbesc excelent rusa și ne-au servit cu ciocolate

„Noi nu am venit din Moscova, am zburat din Istanbul, dat fiind faptul că invitația președintelui Dodon a venit pe neașteptate, iar în acel moment ne aflat în deplasare în Istanbul și am zburat direct aici”, spune jurnalista.

Aceasta a povestit că grăincirii s-au purtat frumos cu echipa de jurnaliști, ba mai mult, i-a servit cu ciocolate moldovenești și chiar le-au propus și mâncare tradițională.

„Cu noi s-au purtat foarte frumos. Era șeful Poliției de Patrulare, pare-mi-se, care-și aștepta un prieten din Kiev. Aflase despre acest incident și în tot acest timp, mai bine de trei ore, a fost alături și ne-a vorbit despre ospitalitatea moldovenilor, ne-au servit cu bomboane și ciocolate „Meteorit”. Le-am zis că poate ne lasă totuși să trecem pentru că ne e foame. Atunci ne-au întrebam ce am dori să mâncăm și pentru că din bucătăria tradițională moldovenească cunosc doar mămăliga, am zis „mămăligă” și ne-au propus să ne aducă acolo mâncare”, a povestit Irada Zeinalova, într-un interviu pentru sputnik.md.

Jurnalista spune că nu și-ar dori ca acest incident săinfluențeze în mod negativ relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

„Noi am văzut că oamenii din Moldova sunt foarte pozitivi, vorbesc excelent limba rusă, se comportă adecvat, doar că s-au întâmplat neînțelegeri la alt nivel, asta e, se mai întâmplă, mai ales când vine vorba de guverne.

Nu aș vrea ca acest incident să influențeze relațiile dintre Rusia și Republica Moldova, vrem relații frățești și la nivel înalt.

Este important să realizăm acel interviu cu președintele, să înțelegem care este situația în Republica Moldova și care sunt relațiile cu Federația Rusă, să vedem dacă putem să ajutăm sau măcar să nu perturbăm aceste relații”, a conchis jurnalista.