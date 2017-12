Jurnalista Anișoara Loghin a prezentat ultimul buletin de știri la ProTV

"Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. A fost, de atlfel, ultimul jurnal pe care am avut onoarea să vi-l prezint. Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare clipă de atenție. Cu bune, cu rele, au fost câțiva ani memorabili petrecuți aici, la știrile Pro TV, ani în care am crescut, am învățat, ani care m-au format ca personalitate. Vă urez o seară frumoasă și sărbători fericite. La revedere!", a încheiat jurnalul prezentatoarea Anișoara Loghin.

Anișoara Loghin a început să lucreze la ProTV în 2010, în calitate de reporter, pe domeniile politic și economic, relatează ProTV.

Primele jurnale prezentate au fost cele de la ora 22.30, după care a început să prezinte jurnalul de la ora 17:00. Din toamna acestui an, a prezentat și știrile de la ora 13:30.