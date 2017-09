Jurnalist rus: Moldova și România s-ar putea uni, în schimbul independenței regiunii transnistrene

Alipirea Crimeei cu Rusia ar fi creat un precedent pentru alte regiuni ale Europei, fapt pentru care ar fi posibilă și unirea dintre Moldova și România, consideră un jurnalist rus, Maxim Șevcenko, membru al Consiliuliu Președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea societății civile și a drepturilor omului. Opinia și-a exprimat-o într-un interviu pentru publicația life.ru.

"O bună parte din poporul Moldovei își dorește unirea cu România.[...] Uniunea Europeană va fi împotriva acestui fapt, cât de straniu ar suna, deoarece doar cazul Crimeei este deocamdată o întâmplare, dar Crimeea și Moldova- sunt deja o regulă, iar modelul ar putea continua, Cosovo ar putea să vrea să se alipească la Abania și tot așa", a declarat jurnalistul rus pentru life.ru.

Acest lucru trebuie să se decidă prin referendum, a mai adăugat Maxim Șevcenko. "Eu am fost pentru intrarea Crimeei în componența Rusiei, pentru că asta a fost dorința poporului și când am fost în Crimeea, inclusiv în zilele evenimentelor dramatice, am vorbit cu mulți oameni și astăzi cetățenii Crimeei trăiesc mult mai bine în Rusia, decât au trăit în Ucraina, cu sigurnață".

"Iar ceea ce ține de Moldova și România- acesta este un popor, să fim sinceri, ei vorbesc aceeași limbă. De aceea, dacă în schimbul faptului ca Transnistria să devină independentă, parte suverană și probabil parte a Federației Ruse, Moldova să intre în România, atunci de ce nu", este de părere Șevcenko.