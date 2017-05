Judecătoarea Domnica Manole riscă să fie demisă mâine: „Am primit mai multe semnale în acest sens”

Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze mâine avizul consultativ suplimentar al Serviciului de Informații și Securitate cu privire la judecătoarea Curții de Apel Chișinău, Domnica Manole. Făcând trimitere la mai multe hotărâri de judecată, dar și la dosarul penal cu privire la referendum, SIS constată existența unor factori de risc în activitatea magistratei. La rândul său, judecătoarea afirmă că avizul SIS este superficial și abundă în interpretări și atitudine tendențioasă, scrie anticoruptie.md.

După ce, în noiembrie 2016, CSM a refuzat să examineze avizul SIS cu privire la judecătoarea Domnica Manole, solicitând instituției să verifice suplimentar activitatea magistratei, recent Serviciul de Informații a venit cu un nou aviz în privința Domnicăi Manole. Noul aviz repetă aproape în întregime constatările din avizul trecut, adăugând doar un singur episod nou - o hotărâre pronunțată în 2013 de completul de judecată din care a făcut parte și Domnica Manole.

Dosarul se referă un litigiu între doi agenți economici - compania Provimet Group și SRL SGC Grup, implicați în implementarea proiectului european „Fixed and Mobile Communication Network for the Border Guard Service in Moldova, Ungheni to Giurgiulești”.

Potrivit avizului SIS care a intrat în posesia portalului Anticoruptie.md, „modul de derulare a speței judiciare denotă semnele unei așa-numite „judecăți clandestine”, înfăptuită fără cunoștință de cauză a părții pe dosar SRL SGC Grup, cu o avantajare a SRL Provimet Grup”, scrie anticoruptie.md.

În avizul SIS se mai precizează că „președintele Colegiului civil al instanței de apel, Domnica Manole, a neglijat temeiurile privind imposibilitatea luării la cunoștință a apelantului despre conținutul decizie de fond , pentru contestare și a obstrucționat drepturile la apărare ale cetățeanului, iar comportamentul în derularea ședințelor de judecată de rând cu cel al judecătorilor vizați (membrii completului de judecată Nina Traciuc și Eugenia Fistican – n.r.) au denotat adițional abordări în susținerea nefondată a uneia dintre părți”.

Ținând cont de acest caz, dar și cele invocate în avizul anterior al SIS, returnat de CSM, Serviciul de Informații și Securitate insistă pe prezența factorilor de risc în activitatea magistratei.

SIS nu pomenește însă în avizul său despre faptul că decizia Curții de Apel Chișinău în dosarul SRL SGC Grup împotriva Provimet SRL este identică cu cea a instanței de fond, Judecătoria Orhei, dar și cu încheirea Curții Supreme de Justiție. La 9 octombrie 2013, magistrații CSJ Nicolae Clima, Iurie Bejenaru, Tamara Chișca-Doneva, au decis menținerea încheierii Curții de Apel Chișinău pe acest dosar.

Anterior, Domnica Manole s-a referit și la alte inexactități din avizul SIS. Astfel, în dosarul invocat de SIS drept factor de risc - cu privire la respingerea solicitării companiei Rosseau Alliance LLP de a pune interdicție administratorului insolvabilității companiei Lidiana-Lux de a vinde bunuri gajate de firmă în schimbul unor credite luate de la BEM, Manole explica faptul că prin decizia de a permite vânzarea bunurilor gajate se urmărea tocmai restituirea datoriilor către Banca de Economii și nu de a crea premise pentru imposibilitatea recuperării creditelor eliberate de BEM. În noul său aviz, SIS recunoaște că a comis o eroare interpretând comportamentul judecătoarei pe acest dosar.

Avizul SIS pare să vină în contradicție și cu o hotărâre mai veche a Consiliului Superior al Magistraturii care, încă în mai 2011, a stabilit că avizele consultative ale SIS cu privire la magistrați ar trebui să conțină concluzii cu privire la unele informații ce constituie factori de risc strict definiți de lege, fără a cuprinde aprecieri subiective cu privire la informații deja aduse oficial la cunoștința CSM. Consiliu stabilea atunci că nu poate fi obiect al verificării unui judecător verificarea de către SIS a activității ce ține de efectuarea justiției la examinarea dosarelor concrete, în special legalitatea și temeinicia hotărârilor adoptate.

Contactată de portalul Anticoruptie.md, Domnica Manole ne-a declarat că se așteaptă ca la ședința de mâine a CSM acest aviz al SIS să fie folosit drept pretext pentru a o declara incompatibilă cu funcția de judecător și să o elibereze din funcție.

„Am primit mai multe semnale în acest sens. Noul aviz SIS este la fel de tendențios. Noul dosar pe care mi-l încriminează este o absurd. Completul de judecată din care am făcut parte nici nu a examinat pe fond dosarul, ci doar a respins recursul ca tardiv. Judecător raportor era în general altcineva. Eu am atacat în judecată acest aviz SIS, la fel ca și pe primul, dar cererile în instanță mi-au fost respinse pe motiv că instanțele de judecată nu au competență de a examina astfel de cauze. Este clar că lucrurile au fost concertate și aranjate de persoane cu funcții înalte în justiție. Doar că CSM nu are competența de a elibera din funcție un judecător în lipsa unei decizii a Colegiului disciplinar. Se dorește să se treacă peste procedura legală. Mi s-a dat de înțeles că acesta este prețul pe care trebuie să îl plătesc pentru decizia cu referendumul. Se dorește eliminarea mea până la Adunarea generală a judecătorilor din toamnă. Toți colegii mei înțeleg asta”, a declarat magistrata.

Membrul CSM Teodor Cârnaț a explicat pentru portalul Anticoriptie.md că nu cunoaște nimic despre o posibilă decizie de eliberare din funcție a judecătoarei Domnica Manole și precizează că în general avizele SIS au caracter consultativ. „Totuși, vreau să vă atrag atenția că anterior a existat un precedent când în baza unui aviz al SIS un magistrat a fost declarat incompatibil cu funcția de judecător și a fost eliberat din funcție. Este vorba despre Victor Orândaș”, a spus Cârnaț.