Judas Priest va concerta la Bucureşti în 2018. Trupa britanică pregăteşte un nou album care va fi lansat în prima parte a anului viitor

Concertul formaţiei face parte din turneul "Firepower", un melanj de rock şi ecrane led, pe o scenă uriaşă, cu mulţi decibeli şi aceeaşi muzică heavy metal care încântă fanii încă din anii 1970, potrivit organizatorilor.

Biletele au fost puse deja în vânzare pe www.iabilet.ro, în magazinele Flanco din toată ţara şi în reţeaua naţională www.iabilet.ro/retea. Biletele au preţuri cuprinse între 129 de lei şi 280 de lei, în oferta earlybird, care este valabilă până pe 9 martie, între 149 de lei şi 300 de lei, în presale, şi între 159 de lei şi 320 de lei la intrare.

Trupa britanică Judas Priest a mai concertat la Bucureşti în 2015 şi 2011.

Trupa Judas Priest a fost înfiinţată în anul 1969, în oraşul Birmingham, şi a lansat 17 albume de studio. Grupul a intrat în atenţia publicului în anul 1974, cu albumul de debut "Rocka Rolla". Britanicii au lansat unele dintre cele mai bune albume heavy metal ale tuturor timpurilor, precum "British Steel" (1980), "Screaming for Vengeance" (1982), "Painkiller" (1990) şi câteva piese celebre, devenite veritabile "imnuri" rock precum "Breaking the Law", "Living After Midnight" şi "You've Got Another Thing Coming". Considerată una dintre cele mai bune trupe din lume din istoria genului heavy metal, Judas Priest, recompensată cu un premiu Grammy, a vândut peste 50 de milioane de discuri pe plan mondial.

În prezent, Judas Priest pregăteşte un nou album, care va fi lansat în prima parte a anului 2018.

Concertul de la Bucureşti este un eveniment Metalhead powered by Rock FM.