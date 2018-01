Johnny Depp ar putea deveni chitarist permanent al trupei lui Marilyn Manson, după ce basistul Ramirez a fost concediat în urma unor acuzaţii de viol

Marilyn Manson, în vârstă de 49 de ani, a făcut această declaraţie pe contul său de pe platforma Twitter, urmărit de 1,38 de milioane de persoane.

Manson, pe numele său real Brian Warner, a scris: "Johnny Depp se gândeşte la o poziţie de chitarist. Sună grozav?".

Cei doi sunt prieteni de aproape două decenii, iar Depp a apărut recent în două videoclipuri ale lui Manson, "KILL4ME" şi "Say10".

De asemenea, actorul în vârstă de 54 de ani se alătură frecvent pe scenă autorului hitului "Tainted Love", la chitară bass.

Manson este şi naşul de botez al fiicei în vârstă de 18 ani a lui Depp, Lily-Rose.

Actorul Johnny Depp este un chitarist foarte talentat, care a cântat şi a înregistrat mai multe piese alături de muzicieni şi trupe rock de prim rang, precum Oasis şi Bob Dylan. A colaborat şi cu Ryan Adams, cu care a lansat în februarie 2015 un nou single, intitulat "No Shadow".

Din 2015, Depp cântă alături de Alice Cooper şi Joe Perry, de la Aerosmith, în super-grupul The Hollywood Vampires, cu care a ajuns şi la Bucureşti, în 2016.

The Hollywood Vampires, formaţia în care s-au perindat nume grele ale rock-ului, a fost înfiinţată de legendarul Alice Cooper în 1970. În 2015, Alice Cooper i-a cooptat pe Johnny Depp şi Joe Perry pentru a susţine un concert la Festivalul Rock în Rio din Brazilia. După un succes răsunător, aceştia au decis să pornească în turneu, din mai 2016. Alice Cooper a decis ca noul super-grup să poarte acelaşi nume, Hollywood Vampires, cu trupa înfiinţată de el în anii 1970 alături de alţi rockeri celebri, mari consumatori de alcool la acea vreme, precum John Lennon, Ringo Starr, Bernie Taupiun, Harry Nilsson, Micky Dolenz şi Keith Moon.

Marilyn Manson, care a cântat şi el la Bucureşti, în 2007, este un cântăreţ controversat, graţie apariţiilor sale din concerte şi videoclipurilor în care poartă machiaje stridente şi afişează o alură androgină. Printre hiturile sale se numără "Irresponsible Hate Anthem", "Sweet Dreams (Are Made Of This)", "Tainted Love" şi "Beautiful People".

Numele lui de scenă este o combinaţie între două simboluri ale culturii americane din anii 1960 - actriţa Marilyn Monroe şi criminalul psihopat Charles Manson.