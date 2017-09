Jennifer Lopez donează 1 milion de dolari pentru victimele uraganului Maria din Puerto Rico

Jennifer Lopez va dona 1 milion de dolari din veniturile sale ca artist rezident în Las Vegas pentru ajutorarea victimelor făcute în Puerto Rico de uraganul Maria.

Cântăreaţa şi actriţa cu origini portoricane a anunţat donaţia într-o conferinţă de presă susţinută la New York, împreună cu guvernatorul statului, Andrew Cuomo, scrie nme.com.

„Alex Rodriguez şi cu mine, amândoi newyorkezi, ne folosim de toate resursele şi relaţiile pe care le avem în entertainment, sport şi afaceri pentru a sprijini Puerto Rico şi zona Caraibilor”, a declarat Lopez. Ea a confirmat faptul că au fost făcute donaţii din partea echipei New York Yankees, Major League Baseball şi a fostului ei soţ, Marc Anthony, notează News.ro.

Vedeta a adăugat: „Muncim zi şi noapte pentru a identifica nevoile lor”.

Statul Puerto Rico se confruntă cu o criză fără precedent, după ce, în urma uraganului, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în totalitate. În plus, liniile de telefonie au fost afectate. Bilanţul celui de al doilea uragan de mare putere care a lovit Caraibele, Maria, este de 35 de morţi - 14, în insula Dominica, trei în Haiti, doi în Guadalupe, unul în Insulele Virgine şi 15, în Puerto Rico.

Jennifer Lopez, născută pe 24 iulie 1969, în cartierul Bronx din New York, a devenit cunoscută pe plan internaţional în 1997 graţie rolurilor principale interpretate în filmele ”Selena” şi ”Anaconda”. La sfârşitul anilor 1990 a debutat în muzică cu un album foarte bine primit de public şi de critici, intitulat ”On the 6”, care a conţinut două single-uri de mare succes - ”If You Had My Love” şi ”Waiting For Tonight”.

A lansat alte albume de succes, precum ”J. Lo” şi ”This Is Me... Then”, a făcut o pauză pentru a se concentra asupra carierei de actriţă şi a revenit în muzică, în 2005, cu albumul ”Rebirth”. A jucat în numeroase filme şi s-a remarcat şi în televiziune, în juriul emisiunii ”American Idol”.

Întrucât albumele ei au fost vândute în peste 60 de milioane de copii, iar filmele în care a fost distribuită au generat în total încasări de peste 2 miliarde de dolari, Jennifer Lopez este considerată cea mai influentă - şi cel mai bine plătită - artistă latino din toate timpurile. Pe 20 iunie 2013, Jennifer Lopez a fost recompensată cu cea de-a 2.500-a stea de pe Walk of Fame din Hollywood.