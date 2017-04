Jasmin a mărturisit cum e să trăiești cu Ilan Shor: Soțul are dureri de inimă, dar nu încetează să ne alinte cu flori și baloane

Interpreta Jasmin a povestit despre viața cu Ilan Shor ce se află în arest la domiciliu. Potrivit ei, Ilan Shor se ține tare și nu pierde încrederea în puterile proprii.

În cadrul unui interviu pentru presa rusă, soția primarului de Orhei a menționat că starea de sănătate a acestuia s-a înrăutățit considerabil, dar Shor nu încetează să-și bucure familia cu surprize plăcute.

Interpreta a explicat că circulă în Rusia foarte des, lăsând copiii în seama tatălui, care nu are dreptul să iasă din casă și să se folosească de telefon mobil, astfel discuțiile cu soțul au loc prin intermediul avocatului care transmite informația necesara.

„A fost o vreme când am avut câteva filmări consecutiv, am fost nevoită să-mi părăsesc familia pe o lună sau și mai mult. Lui Ilan îi era dor și mă ruga să mă întorc acasă.. și am zburat de cinci sau șase ori în acea perioadă la el și copii. Dacă plec pentru câteva zile, Rita și Myron rămân desigur cu tatăl lor”, a zis Jasmin.

Aceasta a vorbit și despre faptul în care se descurcă primarul de Orhei cu funcțiile administrative: „Soțul generează idei noi și le pune în aplicare. El nu are timp să se plictisească, a creat recent magazinul social pentru pensionari, a organizat un club pentru generația în vârstă. Pe lângă aceasta el face sport, este atent la alimentație și citește”.

Interpreta susține că Ilan e foarte romantic și iubește să-și surprindă soția cu surprize. „Când revin, acasă mă așteaptă flori, baloane și soțul iubit. Dar orice persoană nu ar putea suporta o aflare atât de îndelungată limitată și închisă între patru pareți. El nu-și poate permite să fie depresiv sau descurajat. El crede că are dreptate și totul va fi bine”, a subliniat soția businessmanului.

Jasmin a vorbit despre sănătatea soțului: „Acum câțiva ani am aflat că Ilan are probleme ce țin de sănătatea inimii. A avut o cură de tratament și merge des la cardiolog. Dar ca rezultat a ultimilor evenimente, problema s-a reîntors. Retrăiesc foarte mult”.

Primarul de Orhei a fost condamnat la arest la domiciliu, acuzat de corupere și spălare de bani.