James Comey: Donald Trump este „inapt moral" să fie preşedinte

„Nu cred în poveştile potrivit cărora el ar fi deficient mintal sau în primele etape ale demenţei", a spus James Comey, potrivit unui transcript al ABC, scrie agerpres.

„Nu cred că este inapt medical. Cred că este inapt moral să fie preşedinte", a subliniat el.

„Preşedintele nostru trebuie să întruchipeze respectul şi să adere la valorile care se află în inima ţării noastre. Cea mai importantă (dintre aceste valori) fiind adevărul. Acest preşedinte nu este capabil să o facă", a continua James Comey.



Trump l-a demis pe Comey în 2017. Liderul de la Casa Albă a acuzat modul în care FBI a desfăşurat ancheta asupra folosirii ilegale de către democrata Hillary Clinton a unui server privat pentru e-mailurile ei în timp ce era secretar de stat.



Preşedintele a criticat, de asemenea, ancheta FBI asupra suspiciunilor de înţelegere secretă între echipa lui Trump şi responsabili ruşi în timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale din 2016.



Marţi, urmează să fie lansată o carte de 300 de pagini sub semnătura lui James Comey şi intitulată A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership în care îl descrie pe Donald Trump drept o persoană detaşată de adevăr şi de valorile instituţionale, condusă de egoşi care pretinde loialitate personală.



La rândul său, Donald Trump s-a dezlănţuit încă o dată duminică împotriva fostului şef al FBI într-o serie de mesaje pe Twitter.



„El este o bilă de noroi slabă şi falsă care a fost, aşa cum timpul a demonstrat, un director al FBI groaznic. Gestionarea cazului coruptei Hillary Clinton şi evenimentele conexe vor rămâne în istorie drept cea mai proastă muncă de mântuială din istorie. Am avut marea onoare de a-l concedia pe James Comey!", a scris Donald Trump.