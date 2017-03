Iurie Leancă ar putea prelua funcția de ministru de Externe. S-au dus discuții cu PD

Liderul Partidului Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leancă, ar putea prelua în viitorul apropiat funcția de ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în Guvernul Filip. Anunţul a fost facut chiar de fostul premier în cadrul emisiunii "Important" de la TVC 21.

Leancă susține că discuțiile pe marginea acestui subiect au început încă în vara anului trecut, atunci când PPEM a semnat un acord de colaborare cu actuala majoritate parlamentară.

Potrivit fostului premier, R. Moldova are nevoie de un ministru de Externe care „să fie tratat cu seriozitate” peste hotare, iar dânsul s-ar potrivi perfect.

„Cei din afară te tratează cu seriozitate, dacă și în interiorul țării ai pondere. Asta e rețeta pentru a fi un ministru de succes în afara țării. Anumite discuții am avut, dar încă nu au fost finalizate. Ultima dată am discutat despre asta câteva săptămâni în urmă. Sper că în curând discuțiile se vor finaliza, pentru că timpul se scurge foarte repede”, a declarat fostul premier.



În cadrul aceleiași emisiuni, Leancă a dezvăluit că acum jumătate de an i s-a propus funcția de vicepreședinte al Parlamentului, dar a refuzat pentru că nu este interesat de acest post.