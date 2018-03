Iurie Leancă: „I-aş sugera Maiei Sandu să-și aducă aminte că am fost într-o echipă”

De asemenea politicianul Iurie Leancă a discutat despre candidații pe circumscripții și despre posibila sa candidatură.

„Este devreme să vorbim despre circumscripții. Avem nevoie să fie înaintați candidaţi integri, nu putem veni noi din Chișinău să propune pe cineva prin raioanele țării. Eu nu exclud faptul că voi candida pe circumscripția Cimișlia de unde m-am pornit în lumea asta” a comentat Leancă.

La capitolul alianțe în parlament, politicianul a evitat să răspundă despre un posibil aliat politic. Iar la declarația membrului PPPDA, Andrei Năstase și PAS, Maia Sandu ce nu doresc alianțe în parlament cu Iurie Leancă, acel din urmă i-a sfătui liderului PAS să-și aducă aminte că au fost într-o echipă.

„Eu i-aş fi sugera Maiei Sandu să-și aducă aminte că am fost într-o echipă, că am ajutat-o foarte mult atunci când a fost ministru de educație și prin dezbateri și ședințe, pentru că nu poți veni de unul singur cu o soluție. Am adus bani în mod special pentru educație a claselor multifuncţionale și tot ce am făcut cu Victor Pontea pentru grădinițe și autobuze școlare. Am făcut un lucru bun atunci în anul 2013-2014.Deci dați să ajungem în parlament, să avem siguranța ca partidele de stânga, care pentru mine sunt iresponsabili și foarte periculoși, și să avem această majoritate” a adăugat acesta.

UNIMEDIA amintește că Maia Sandu a comentat în nenumărate rânduri despre atutitudinea sa față de Iurie Leancă.