Iurie Dîrda face o analiză a situației politice din țară: Priorităţile trebuie să fie altele

Pe blogul său, Iurie Dîrda vorbește despre situația actuală din țară și este de părere că prioritățile trebuie să fie altele la moment. Totodată, liberalul consideră că fiecare actor politic cât de cât important încearcă să promoveze pe agenda politică a ţării subiecte ce presupun un grad mai mare sau mai mic de instabilitate, iar aceasta riscă să arunce în aer cea mai mare realizare a noastră, obţinută cu mare greu la începutul anului trecut – stabilitatea politică.

„Igor Dodon şi socialiştii încearcă să ne impună ideea a două referendumuri, inclusiv a unui referendum care ar viza lărgirea împuternicirilor sale de dizolvare a Parlamentului. Partidul Democrat a venit cu ideea trecerii la sistemul electoral uninominal, ceea ce a generat un şir întreg de reacţii la nivelul clasei politice şi nu numai. Platforma Demnitate şi Adevăr ameninţă cu noi proteste de amploare. Renato Usatâi, de la Moscova, face nişte apropouri, care iarăşi dau de gândit. Să ne închipuim pentru o clipă că toate aceste intenţii vor ajunge realitate. Ce se va întâmpla în Republica Moldova? Haos!”, scrie Iurie Dîrda.

Liberalul mai scrie că în 2016, cu mare greu s-a reușit stabilizarea situaţiei şi depășirii crizelor de Guvern.

„Într-un singur an, înregistrasem „performanţa” de a avea trei premieri şi trei premieri interimari, am reuşit să lichidăm în mare parte restanţele ce ţineau de implementarea Planului de Acţiuni privind realizarea Acordului de Asociere RM-UE, am reuşit să negociem în timp record un nou Memorandum cu FMI, am reuşit să relansăm mai multe reforme importante, inclusiv cea a administraţiei publice centrale, am reuşit, în premieră după mulţi ani, să adoptăm la timp Legea bugetului de stat, politica bugetar-fiscală, Legea fondului asigurărilor sociale de stat, Legea fondurilor medicale obligatorii etc. Şi toate acestea au fost posibile datorită stabilităţii politice care a fost în ţară. Acum ce facem? Distrugem aceasta stabilitate?”.

Iurie Dîrda consideră că „priorităţile noastre trebuie să fie altele şi toate trebuie să fie axate pe îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor, pe continuarea apropierii de Uniunea Europeană, pe implementarea reformelor de care avem atât de mult nevoie. Oricare alte subiecte pot doar să dăuneze acestor scopuri, de aceea trebuie să facem tot posibilul pentru a le evita. În caz contrar, vom ajunge să constatăm că efortul nostru de anul trecut s-a pierdut în van.”