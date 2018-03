Iurie Ciocan la „Politigraf“, Europa Liberă: În urma reformei guvernului, venitul unui secretar de stat ajunge până la 20 de mii de lei, iar un funcționar primește un salariu dublu

Pe lângă alte subiecte, a fost abordată și problema salarizării. Astfel, chiar dacă a spus din start că nu posedă date exacte, Iurie Ciocan afirmă că în urma reformei Administrației Publice Centrale, angajații simple din ministere au început să primească salarii mai mari, ajungând de cele mai multe ori să aibă un salariu dublu. Citând un răspuns al Cancelariei de Stat oferită jurnaliștilor, "după reorganizarea ministerelor și optimizarea structurii Guvernului, angajații, funcționarii publici beneficiază de plăți suplimentare la salariul de bază în limita economiilor disponibile pentru fiecare autoritate în parte".

Astfel, stratagema Guvernului a adus venituri mai mari angajaților. "Un funcționar public are venit din 2 surse, salariul de bază sub forma de grilă plus bonusuri care pot depăși nivelul salariului. Noi toate limitările le-am scos și acum bonusurile pot ajunge 100%", a declarat Ciocan. Cu toate acestea, șeful centrului de reforme spune că nu cunoaște exact cu cât s-au mărit veniturile, pentru că nu are acces la astfel de date, dar pot să vă spun lucururi care au fost declarate public și asumate public de către Prim-ministru. Din câte cunosc eu, secretarii de stat urmează să primească venituri, nu salarii, adică salariu și bonus de circa 20 de mii de lei", mai spune Iurie Ciocan.

"Din spiritul și perspectiva celor care am scris noi pe hârtie în acele hotărâri de Guvern atunci venitului unui funcționar trebuie să se dubleze. Din păcate nu văpot da cifre absolude pentru că nu le posed și de asta risc să greșesc. Dacă de exemplu un începător la treapta inferioară a unui minister primea salarii de 2 000 - 2500 de lei, acum va oscila până în 5 mii de lei. Dar iarăși, este doar o ipoteză de-a mea pornind de la lucrurile cum derulează reforma. Cel puțin în comunicarea pe care o am eu zilnic cu membrii Cabinetului de Miniștri, cu diferite ministere și miniștri, toți îmi confirmă că s-a produs această majorare semnificativă la salarii și funcționarii sunt mulțumiți de postul de muncă pe care îl au și dau alt randament", susține Ciocan.

Această grilă însă, este privită cu scepticism de câtre Tatiana Sava de la Expert Grup care spune că ar trebui să fie una transparentă, foarte clară și să nu aibă un caracter temporar.