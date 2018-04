Iubirea nu are vârstă: Ea are 44 de ani, el este cu 16 ani mai tânăr. Top modelul Heidi Klum are un nou iubit

Cel puţin aşa pare în cazul top modelului Heidi Klum care, la 44 de ani, are un nou iubit, cu 16 ani mai tânăr. Este vorba de Tom Kaulitz cu care paparazzi au surprins-o în ipostaze extrem de tandre, în timpul vacanţei pe care o petrec în Mexic. Relaţia dintre cei doi a fost descoperită în urmă cu scurt timp, când cei doi au fost surpinşi sărutându-se în pauza de filmare a emisiunii "Americanii au talent", în al cărui juriu Heidi este membru.

Ei au mai fost văzuţi împreună şi cu alte ocazii, plecând de la diferite evenimente mondene cu aceeaşi maşină, dar nu recunoscuseră în mod oficial relaţia. Tom Kaulitz în vârstă de 28 de ani este cântăreş de rock, iar în urmă cu 10 ani făcea parte din trupa Tokio Hotel, alături de fratele lui geamăn. Pub Heidi Klum a fost căsătorită cu cântăreţul Seal şi are patru copii cu vârste cuprinse între 8 şi 13 ani. Despre viaţa amoroasă a lui Tom Kaulitz nu se pot spune prea multe lucruri, întrucât nu este o personalitate urmărită de fotoreporterii de peste Ocean.