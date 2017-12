„Istorii de succes” din cadrul Proiectului „Ameliorarea Competitivităţii”, finanțat de Banca Mondială

Una dintre „istoriile de succes” ale beneficiarilor proiectului ne-a impresionat cel mai mult. Probabil, pentru că este o istorie „în spirit moldovenesc”, o istorie despre migrație, despre Italia și o reîntoarcere fericită acasă. Compania Luxpackaging, ce produce ambalaje pentru produse de parfumerie și cosmetice, a fost înregistrată în decembrie 2013, iar producția a început în 2014. Până atunci, administratorul companiei, Tatiana Friniuc a lucrat mai mulți ani în Italia într-o companie similară, iar mai târziu a urmat facultatea și a înregistrat o întreprindere individuală proprie. „Comenzile veneau de la compania Cavalieri&Amoretti Group, un producător italian de ambalaje pentru produsele de elită, precum cele de parfumerie, cosmetice, bijuterii, încălțăminte, haine ș.a., ne-a relatat Tatiana Friniuc. Iar peste câțiva ani am venit cu ideea să transferăm producția în Moldova și să creștem volumul produs. În prezent, la fabrica noastră de producere a ambalajelor pentru casele de modă europene lucrează în jur de o sută de oameni. Materia primă și modelele vin din Italia, iar noi producem 180 - 200 mii de cutii pe lună, conform comenzii fondatorilor, ce lucrează în toată Europa”.

Grantul în mărime de 80 400 lei, de care au beneficiat în cadrul proiectului PAC Granturi, a contribuit la certificarea proceselor companiei conform standardului de calitate ISO 9001-2015. Ca urmare, compania Luxpackaging a reușit să își crească vânzările cu 20% și să creeze 15 locuri noi de muncă. Mai mult decât atât, a fost inaugurată o linie de producție a ambalajului cu o configurație nouă. Până la acel moment, fabrica producea doar cutii pătrate, dar se planifica și producerea cutiilor rotunde. Respectiv, intențiile conducerii au coincis oportun cu condițiile proiectului. „În prezent, ne dorim să ne lansăm pe piața Rusiei, unde nu am lucrat până acum, dar care ne oferă oportunități mari. Pentru asta, planificăm din nou să candidăm în cadrul proiectului PAC Granturi, pentru ca să fim asistați în găsirea contactelor necesare pe piețile Rusiei și CSI”, continuă Tatiana.

Proiectul PAC Granturi le oferă companiilor din Moldova granturi pentru servicii de consultanță începând cu 2016. „În Moldova există o cerere accentuată pentru astfel de servicii, acest lucru se demonstrează prin numărul de cereri (139) și contracte semnate (129), dar cultura de asimilare a acestor servicii nu este suficient de dezvoltată. Ne propunem să umplem această lacună, spune directorul executiv al unității de implementare a proiectului „Ameliorarea competitivității”, Aureliu Casian. Proiectul și-a început activitatea în anul 2015, iar cererile pentru granturi se pot depune până la sfârșitul anului 2018. Granturile se oferă companiilor ce lucrează pe piață de cel puțin 2 ani și deja au o istorie proprie, ce presupune motivația de a-și spori competitivitatea și a consolida capacitatea de export. Mărimea maximă a grantului este de 200 de mii de lei, iar compania trebuie să contribuie și cu o investiție de 50% din fondurile proprii”.

O mare parte a granturilor PAC II sunt utilizate pentru promovarea companiei pe piețile externe. „În acest an am finalizat cinci proiecte, spune Andrei Crigan, partenerul moldovean al companiei internaționale de consultanță Gateway& Partners, care prestează servicii de consultanță pentru mai mulți beneficiari, printre care se găsesc atât companii consacrate, cât și companii mai puțin cunoscute. Un astfel de exemplu este mica întreprinderea Cascomluх, ce produce articole de acoperit capul și uniforme. Cu ajutorul nostru ei au găsit parteneri de export în Italia. Discuțiile au durat o jumătate de an, după care am reușit să încheiem contracte de colaborare cu doi dintre ei. Noi le-am ajutat să depună propunerile și să își poziționeze corect serviciile”.

Cu renumita companie Viorica Cosmetic, partenerul Gateway& Partners a implementat un proiect complex în cadrul PAC II, vizând România, Cehia și Slovacia. În cele din urmă, compania a început să exporte produsele sale în aceste trei țări. Compania Regina Naturii, care se ocupă de producția de miere, a beneficiat în cadrul proiectului de asistență în crearea site-ului în trei limbi, înregistrarea brand-ului și promovarea produselor în țările europene. În anul curent compania deja a început să exporte miere în Germania.

Compania Gelibert este, ca volum, al doilea producător de apă și băuturi răcoritoare nealcoolice din Republica Moldova. Ca urmare a șase întâlniri desfășurate în România, compania a semnat două contracte. Conform acestora, au fost livrate deja mărfurile către una dintre companii. Livrările către cea de-a doua companie vor demara anul viitor. Compania vinicolă Asconi, de asemenea, și-a găsit potențiali parteneri în Suedia. Acum compania pregătește mostrele de vin pentru ei, inclusiv, mostre din soiurile locale de struguri. La moment, restaurantele și cafenelele sunt interesate de produsele Asconi, iar lansarea în sectorul retail rămâne în planurile companiei.

„La prima etapă am determinat cu fiecare client țara în care ei doresc să își exporte produsele, continuă Andrei Crigan. Apoi, împreună cu ei am pregătit așa-zisul profil al companiei. Acesta reprezintă o informație cuprinzătoare despre companie, pe care o trimitem potențialilor parteneri - descrierea companiei, indicatorii de producere, standardele de calitate implementate, avantajele competitive etc. Concomitent, la aceeași etapă se selectează și partenerii potențiali. De exemplu, pentru Viorica Cosmetic, am identificat comercianții retail de produse cosmetice, farmaciile și marile rețele comerciale specializate”.

Identificăm cei mai mari agenți economici în fiecare sector, iar în continuare organizăm minim cinci întâlniri cu companiile interesate. Potrivit statisticilor, beneficiarul începe să lucreze cu cel puțin una dintre companiile identificate. De exemplu, Regina Naturii a desfășurat întâlniri cu patru companii din Germania. Ca urmare, deja a început colaborarea cu una dintre ele, iar exporturile într-o jumătate de an au depășit 42 de tone de miere.

Încă un fapt interesant. Dacă companiile ce au beneficiat o dată de asistența Proiectului nu au contractat suma maximă a grantului (200 mii de lei), atunci ele pot depune o cerere repetată.

Astfel, compania Asconi a decis să dezvolte două direcții noi pentru export. Ei doresc să se lanseze pe piețele din Germania și Marea Britanie. Compania Cascomlux vizează piața din Bulgaria. Există și companii noi – producătorii de mere și suc de mere, care doresc să intre pe piața scandinavă. Producătorii de articole din metal, textile, jucării sunt, de asemenea, întreprinderi mici și mijlocii ce doresc să își exporte produsele.

„În ceea ce privește exporturile, majoritatea companiilor noastre au nevoie de ajutor, pentru că nu dispun întotdeauna de specialiștii necesari. Proiectul le economisește timp și efort, pentru a le permite să se concentreze pe producție”, - conclude directorul executiv al unității de implementare a PAC-II, Aureliu Casian.

