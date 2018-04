Irak: Peste 300 de persoane, condamnate la moarte pentru apartenenţă la Statul Islamic

Două tribunale irakiene judecă dosare de terorism în Irak, unul la Tel Keif, lângă Mosul (nord) - fosta „capitală" irakiană a „califatului" autoproclamat al SI -, şi celălalt la Bagdad, unde Curtea Penală Centrală se ocupă în special de cazurile în care sunt implicaţi cetăţeni străini şi femei.



Din ianuarie, la Bagdad, 97 de cetăţeni străini au fost condamnaţi la moarte, 185 la închisoare pe viaţă, 15 la trei ani de închisoare şi o altă persoană la un an în închisoare, potrivit unei surse judiciare, scrie agerpres.



Majoritatea condamnaţilor sunt cetăţeni turci sau din foste republici ale Uniunii Sovietice. O femeie din Germania a fost condamnată la moarte, în timp ce o franţuzoaică a fost condamnată marţi la închisoare pe viaţă.



La Tel Keif, „815 de persoane au fost judecate: 212 condamnări la moarte şi 150 de pedepse cu închisoarea pe viaţă au fost pronunţate", a anunţat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Consiliului suprem al magistraturii, judecătorul Abdel Sattar Bayraqdar.



În opinia lui, marea majoritate a acestor persoane aparţin SI. „S-a dovedit în cursul audierilor publice desfăşurate în conformitate cu legea şi în timpul cărora au fost garantate drepturile condamnaţilor că aceştia au comis acţiuni criminale", a explicat el.



În plus, „341 de persoane au fost condamnate la închisoare, iar 112 au fost eliberate după ce nu au fost găsite vinovate", a precizat judecătorul.



Luni, Ministerul Justiţiei a anunţat că 11 condamnaţi pentru „terorism" au fost spânzuraţi în Irak, a patra ţară din lume în care au loc cele mai multe execuţii, potrivit organizaţiei internaţionale pentru apărarea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW).



„Aceste execuţii survin după procese marcate de încălcări ale procedurii, în special condamnări bazate exclusiv pe mărturii obţinute uneori sub tortură", a declarat Belkis Wille, cercetătoare din cadrul HRW.



„Gestionarea incorectă a proceselor unor membri ai SI nu numai că privează victimele de un proces just, dar prezintă şi riscul de a trimite la moarte irakieni nevinovaţi", a adăugat ea.