Ion Sturza, despre tensionarea relațiilor moldo-ruse: Orice apropiere de elucidarea circumstanțelor furtului miliardului se stopează printr-o criză majoră politica

Fostul premier și omul de afaceri Ion Sturza este de părerea că tensionarea relațiilor moldo-ruse este, de fapt, pentru a ascunde problemele reale din Republica Moldova și anume reforma sistemului electoral și reactia dură a Occidentului, dar și recuperarea milardului furat.

„A devenit deja o “tradiție”. Orice apropiere de elucidarea circumstanțelor furtului miliardului se stopează printr-o criză majoră politica. Unii vor spune că este doar o coincidență nefericită.

Putem sa afirmăm însa că schimbarea a minim trei Guverne din 2014 până astăzi, a fost motivată pentru ca adevărul despre furtul miliardului să nu iasă la suprafață. Astăzi, suntem iarasi într-un punct critic, raportul de progres a investigațiilor Kroll si elaborarea măsurilor de recuperare a prejudiciilor. Succesul acestei etape depinde foarte mult de două aspecte. Păstrarea confidențialitătii datelor, când, unde, cine a beneficiat de banii furați.

Și al doilea aspect, colaborarea cu jurisdicțiile străine unde au fost transferați banii. Declarația guvernantilor despre intenția de a publica raportul Kroll stârneste mari semne de intrebare. Desi putem sa fim convinși că cei implicați în furt au primit o copie inainte de procurori. Deci, nu mai contează. Odată cu criza moldo-rusa, lucrurile cu jurisdicția se complică si mai mult.

Pilonul de bază al investigaților formale, rămâne Federația Rusă. La un moment dat, în băncile rusești au fost "plasate" depozite de 11 miliarde de lei.

Cred că “drumul Rusiei” au luat-o câteva sute de milioane de dolari.

În ce măsură vor colabora autoritătile rusești in investigații si recuperare ?

Multe mistere rămân si in jurul celor care au beneficiat de “creditul” salvator girat de guvernul Leancă. O să fiti mirati dar doar 2 miliarde de lei au mers direct catre deponentii persoane fizice. Restul? Pe cine am salvat? "Deponenti" persoane juridice, enigmatice si dubioase din exterior, inclusiv din Federatia Rusa si Ucraina. Are dreptate Mihai Ghimpu cand intreaba de creditele neperformante, dar si de cele interbancare. A fost creditul interbancar oferit de catre Victoria Bank(2 miliarde!) si acoperit din banii contribuabililor o operatiune reala ? Sau s-a inchis gaura enorma din balanta Victoria Bank. Trebuie sa recunoaștem ca aceasta criza cu Rusia, indiferent de faptul cine si cum a declansat-o a venit la momentul potrivit. Care va fi urmatoarea criză? Un razboi in Transnistria ? Doamne fereste!”, s-a întrebat fostul premier.

Mai mult, acesta, pe final, a venit și cu o recomandare: „Aș recomanda moldovenilor infierbântati de victoriile geo-strategice sa fie mai cumpătați . Țineti-vă capul sus, dar la rece!”.

UNIMEDIA amintește că Ministerul de Externe l-a declarat pe data de 2 august persona non-grata în Republica Moldova pe vicepremierul rus Dmitrii Rogozin. Decizia vine după ce Dmitrii Rogozin a făcut o serie de „comentarii publice care poartă un caracter neprietenesc, denigrator și ofensator la adresa Republicii Moldova”, a explicat ministrul de externe, Andrei Galbur.

Dmitrii Rogozin a promis să introducă sancțiuni împotriva persoanelor care nu au permis aterizarea avionului. Mai mult, acesta a mai spus că că liderul democraților din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, s-ar face vinovat de eșecul vizitei sale în Republica Moldova și se arată încrezut că prin acțiunile care au avut loc, Vladimir Plahotniuc urmărește declanșarea unui nou conflict transnistrean.

Cât despre raportul Kroll, UNIMEDIA amintește că zilele trecute, reprezentanții companiei planifică să finalizeze lucrul pentru a putea prezenta cel de-al doilea raport până la sfârșitul lunii octombrie 2017. BNM intenționează să publice rezumatul documentului până la finele anului, ținând cont de aspectele de confidențialitate.

Anterior, președintele Parlamentului, Andrian Candu, anunțase că raportul va fi publicat până la sfârșitul lunii mai 2017.

UNIMEDIA precizează că, Kroll a început investigaţiile privind furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc la începutul lunii februarie 2015. Primul raport al companiei Kroll a fost făcut public de Andrian Candu în data de 4 mai 2015. Documentul este în limba engleză și cuprinde 84 de pagini.