Ion Ceban s-a întîlnit cu ministrul tineretului și sportului din Azerbaidjan

„Ne cunoaștem demult, încă din 2005, cînd am semnat primul acord de cooperare între cele două țări în aceste domenii, a scris Ion Ceban, pe rețelele de socializare. Atunci, în Moldova, noi, am început să construim /creăm centre pentru copii și tineri. Sub conducerea mea, au fost create în țară, 82 de astfel de centre, inclusiv Artico. Au debutat multe programe pentru susținerea tineretului. Programul de antreprenoriat pentru tineri, un program de locuințe sociale pentru angajații de stat în regiunile țării, creșterea numărului de bugetari în instituțiile de învățământ superior, cu 30% și altele.”

Ion Ceban, a menționat, că toate aceste realizări au fost depășite odată cu venirea noului guvern în 2009: “Nimic nou nu a fost propus, multe au fost distruse și nimicite”.

În același timp, Azerbaidjan a creat condiții ca domeniul sportului și tineretului să devină prioritar.

„Numai în ultimii ani, în Baku, au fost construite diverse complexe sportive, ca Stadionul Olimpic Baku, Arena Națională de Gimnastică, Aquatic Palace, Baku Shooting Range,Velo Park BMX. Inclusiv, au fost date în exploatare și alte complexe sportive semnificative, cum ar fi European Games Park, care include 2 piscine în aer liber, 6 terenuri de volei și fotbal, 4 zone de baschet 3×3, au fost create 43 de centre olimpice pe întreg teritoriul țării, Crystal Hall, în care a avut loc Eurovisionul, mai mult de 40 de centre de tineret, sute de complexe sportive, deschiderea Formula 1 Grand Prix of Azerbaijan. Baku, prioritar pentru turismul urban, este una din puținele piste care traversează centrul orașului și aduce venit țării în valoare de 270 mil. dolari și multe altele”

Ion Ceban a spus că a convenit cu ministrul Azerbaidjanului să preia cooperarea în multe domenii.

“Statul, orașul, căruia nu-i pasă de tineret, nu are viitor.

Noi, Partidul Socialiștilor, am propus în acest an trei programe țintă pentru municipiul Chișinău, amenajarea a aproximativ 300 de terenuri de joacă pentru copii, complexe sportive etc. Dar acest lucru nu este suficient. O să facem mai mult!”, a rezumat Ion Ceban.