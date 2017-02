Ion Ceban face precizări cu privire la cele două funcții pe care le deține

După ce astăzi jurnaliștii de la Moldova Curată au publicat un material despre felul în care Legea este ocolită de Președnție, Ion Ceban face unele precizări cu privire la cele două funcții pe care le deține. Ceban spune ca materialul este tendențios și are scopul de a-l discredita.

„Un articol scris foarte tendențios. De 10 ori i-am spus dnei Lilia Zaharia că am declarat și voi declara totul (venituri, proprietăți) în conformitate cu legea. Mai mult, sînt obligat să o fac ca și consilier municipal, deci ceea ce scrie în articol este un neadevăr cel puțin la acest capitol.



Mai toți juriștii cu care am vorbit, au menționat că această interpretare a ANI este una cel puțin alogică și a fost făcută pentru mine cu mare drag din partea cuiva. În astfel de situații în întreaga țară sînt zeci și sute de persoane. Doar în CMC sînt colegii, Ștefăniță, Topală, Cebanu și alții.



Vlad Țurcanu și restul care se dau cu părerea acum (în acest articol), uită să spună că astfel de situații au avut consilierii Șarban și Furtună, care erau exact în aceeași situație, doar că nu a existat și nu există vreo problemă în raport cu ei.



Lilia Zaharia nu vă supărați, pot afla și eu numele experților la care faceți referință și cum e acolo cu a doua sursă, dacă tot m-ați telefonat de cîteva ori, am comunicat pe facebook etc.



Eu am înlăturat această incompatibilitate, nu sînt consilier angajat prin proiecte străine cu salarii de mii de euro (care ar avea statut de consilier și nu ar avea incompatibilitate) așa cum a fost la mulți alții (în cabinetele Leancă, Filat, Gaburici, Filip), în condițiile noi voi avea o remunerare mai mică pentru volumul de lucru pe care oricum il fac, asta e singura diferență.



Întrebare retorică, credeți că alții la fel vor înlătura incompatibilitatea în care se află? În special cei de la guvernare? Vor cerceta acest lucru jurnaliștii de investigație?”, scrie Ion Ceban.