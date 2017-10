Investigație: Datoriile de sute de mii ale judecătorilor, între riscuri pentru sistem şi fentarea legii

Circa 170 de judecători de la instanţele de fond şi de apel din Republica Moldova au indicat în declaraţiile lor de avere şi interese personale pentru anul 2016 împrumuturi de zeci sau sute de mii de lei, zeci de mii de euro sau lire sterline de la bănci şi rude, scrie anticorupție.md.

Împrumuturile au fost luate chiar dacă în ultimii ani salariile magistraţilor au crescut considerabil, comparativ cu cele ale altor bugetari, bunăoară medici sau profesori. Cel puţin opt dintre aceştia, cu datorii de sute de mii de lei, se angajează, spre deosebire de ceilalţi, să întoarcă banii în câţiva ani. Dacă e să raportăm la veniturile familiilor unora dintre ei, rambursarea datoriilor i-ar putea lăsa fără economiile adunate din salarii, pensii sau alte venituri legale. Au contractat credite şi magistraţi care deţin locuinţe şi maşini scumpe.



Constatările au fost făcute după ce am analizat cele 418 declaraţii de avere ale judecătorilor pentru anul trecut. Unii experţi subliniază că dependenţa magistraţilor de anumiţi creditori trebuie privită ca factor de risc pentru sistem. Ei admit că unele din aceste împrumuturi de la persoane fizice pot fi privite ca forme quasi-legale de justificare a unor venituri ce ar fi fost obţinute ilegal. Şi în cazul împrumuturilor de la persoane fizice, dar şi în cazul creditelor de la bănci, situaţia ar trebui monitorizată de Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) ca să nu existe riscul ca unii creditori să influenţeze examinarea unor dosare şi luarea unor decizii în favoarea lor, scrie anticorupție.md.







Afacerea „apartamentul” şi înţelegerea cu unchiul



Sergiu Osoianu, preşedintele Judecătoriei Străşeni, a împrumutat acum trei ani peste jumătate de milion de lei. În declaraţiile de avere pentru anii 2015 şi 2016, magistratul nu oferă multe detalii, bunăoară cam de cât timp ar avea nevoie pentru a întoarce datoria. Din documente reiese că o parte din sumă - 253.000 de lei - a fost luată cu împrumut în iulie 2014, dar nu precizează de la cine. În cazul celei de-a doua sume - 270.000 de lei - Osoianu indică faptul că i-a luat de la o persoană fizică. El ne-a declarat că a împrumutat banii de la un unchi de-al său şi s-a îndatorat când trebuia să plătească apartamentul pe care l-a cumpărat la preţ preferenţial, locuinţă amplasată pe strada Romană din municipiul Chişinău. Aici a fost ridicat un bloc pentru judecători, proiect iniţiat de Consiliul Superior al Magistraturii.







„Am luat banii când trebuia să fac achitări pentru apartament. Am luat o datorie de la o rudă de-a mea ca să nu pierd posibilitatea de a putea depune dosarul la primirea apartamentului pe care trebuia să-l achit în rate. Eu bani nu aveam, înţelegeţi care a fost situaţia? Am discutat cu o rudă şi i-am spus: tu îmi împrumuţi mie banii, îi investim în apartamentul acesta, iar după ce va fi dat în exploatare, vom vedea cum vom proceda cu el, poate îl vindem şi îţi dau banii înapoi, poate îţi întorc datoria şi apartamentul îmi rămâne mie. Încă nu am hotărât nimic, totul rămâne în aer şi înţelegerea noastră aşa şi a rămas”, ne-a explicat judecătorul.



În afară de venitul salarial de circa 150.000 de lei ridicat anul trecut, Sergiu Osoianu a obţinut anul trecut peste un milion de lei, despăgubire pe care a luat-o în urma unei cauze civile pe care a iniţiat-o. Magistratul s-a judecat cu Primăria municipiului Chişinău pentru un apartament cu două camere, contravaloarea a 50.000 de euro. Printr-o dispoziţie a primarului suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoacă, din bugetul public i-au fost achitaţi judecătorului peste un milion de lei, scrie anticorupție.md.



În declaraţia de avere de anul trecut Sergiu Osoianu nu indică nicio locuinţă, ci doar un autoturism de teren de model Honda CRV, care a fost cumpărat cu 150.000 de lei tot în anul când s-a împrumutat cu peste jumătate de milion de lei.



Mii de dolari împrumutaţi de la copii



Şi Elena Cobzac, judecătoare la Curtea de Apel Chişinău, a indicat în declaraţia sa de avere că s-a îndatorat în 2015 cu 26.280 de euro, acum echivalentul a peste 525.000 de lei, ca să-şi cumpere apartament la preţ preferenţial. Magistrata şi-a luat angajamentul să scape de datorii până la sfârşitul acestui an. Venitul din salariu pe care l-a avut judecătoarea în anul 2016 a fost de circa 250.000 de lei.







În declaraţia de avere, judecătoarea mai menţionează că a obţinut 8.700 de dolari, „transfer bancar şi personal” efectuat de peste hotare de către fiica sa. CSM a inclus-o pe Elena Cobzac în lista beneficiarilor de apartamente la preţ preferenţial, deşi judecătoarea este proprietara unui alt apartament în municipiul Chişinău, cu o suprafaţă totală de peste 86 de metri pătraţi. Ea are şi o căsuţă de vacanţă în oraşul Criuleni.



Judecătorul cu o datorie de aproape un milion de lei



Printre magistraţii cu datorii mari este şi Virgiliu Buhnaci de la Judecătoria Chişinău, sediul Botanica. El indică în declaraţia de avere şi interese pentru anul 2016 un împrumut de 45.000 de lire sterline, dar fără să menţioneze perioada de returnare a acestor bani. Magistratul ne-a declarat însă că suma de 45.000 de lire sterline a fost luată de la o rudă de-a sa şi va fi întoarsă timp de zece ani. „A fost o scăpare a mea că nu am pus anul scadenţei, dar nu am făcut-o intenţionat. Informaţia pe care am prezentat-o este corectă”, ne-a explicat Virgiliu Buhnaci.



Banii au fost împrumutaţi de judecător în anul 2015, iar potrivit Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), cursul de schimb al acestei valute a ajuns în acel an la peste 28 de lei pentru fiecare liră sterlină. Acum cursul de schimb stabilit pentru lira sterlină este de circa 23 de lei. Astfel Virgiliu Buhnaci îi datorează rudei sale peste un milion de lei.



Pe lângă împrumutul de la rude, judecătorul Buhnaci a contractat şi două credite bancare. Primul este în valoare de 100.000 de lei şi a fost luat de la Moldindconbank în urmă cu trei ani, cu o rată a dobânzii de 9,99%. Datoria urmează să fie întoarsă până în 2022. Tot în 2014, Virgiliu Buhnaci a cntractat un alt credit de 28.000 de lei de la Moldova-Agroindbank. Potrivit declaraţiei de avere a judecătorului, banii trebuie întorşi până la sfârşitul acestei săptămâni.



Anul trecut venitul familiei Buhnaci a fost de puţin peste 256.000 de lei. Magistratul a semnat, în 2014, un contract de investiţii pentru procurarea unui apartament de 60 de metri pătraţi. La acel moment, el mai avea un apartament de 80,9 metri pătraţi, obţinut în 2006, o casă de 73,5 metri pătraţi, primită prin donaţie în 2004, dar şi un teren pentru construcţii de şase ari, ajuns în proprietatea sa în 2007. În ianuarie 2017, înainte ca blocul să fie dat în exploatare, Buhnaci a vândut apartamentul. Tranzacţia nu se regăseşte în ultima declaraţie de avere a magistratului. În schimb, el indică o nouă achiziţie – un apartament de 88,1 metri pătraţi, pe care l-a cumpărat în acest an, tot la preţ preferenţial - 360 de euro pentru un metru pătrat. Detaliile se conţin într-o anchetă recentă a Centrului de Investigaţii Jurnalistice.



În 2016, Virgiliu Buhnaci a cumpărat un garaj de 17 metri pătraţi. Valoarea contractului a fost de 30.000 de lei.



Potrivit unei anchete a Ziarului de Gardă, Virgiliu Buhnaci este unul dintre judecătorii care în 2014 ar fi legalizat nişte tranzacţii suspecte prin care mai multe terenuri din proprietatea Primăriei Chişinău au ajuns în proprietatea privată a unor companii, în baza unor licitaţii organizate de un executor judecătoresc. Decizia a fost luată fără ca reprezentanţii Consiliului Municipal Chişinău să asiste la proces, scrie anticorupție.md.







Magistrată la Judecătoria Cahul, cu apartament la preţ preferenţial în Chişinău



Svetlana Caitaz de la Judecătoria Cahul este o altă magistrată care s-a îndatorat în anul 2014 pentru achitarea apartamentului luat la preţ preferenţial, cu 31.500 de euro, bani pe care trebuie să-i întoarcă până la sfârşitul acestui an. Aşadar, în doar trei ani, judecătoarea s-a angajat să întoarcă suma de 630.000 de lei, echivalentul salariului ei pentru trei ani. Anul trecut magistrata Caitaz a mai contractat două credite: unul de 100.000 de lei, scadent în 2021, cu o dobândă de 17,5%. Celălalt credit este de 50.000 de lei, bani care vor fi întorşi până în 2019. În declaraţia de avere este indicat şi un credit de 88.000 de lei contractat tot în anul 2014, de asemenea cu scadenţa în 2019, dar nu este indicat cine este persoana care l-a obţinut. Svetlana Caitaz nu a precizat în document de la ce instituţii a împrumutat banii.



Un simplu calcul ne arată că din venitul pe care l-a obţinut anul trecut familia Caitaz, peste 451.000 de lei (circa 37.000 de lei lunar - n.r.), mai mult de jumătate din sumă este achitată pentru credite. Întrebată cum va reuşi să scape de datorii într-o perioadă de câţiva ani, magistrata nu a vrut să comenteze. Prin intermediul unei angajate a Judecătoriei Cahul, ea ne-a declarat că nu consideră de cuviinţă ca informaţia solicitată să fie divulgată. „Mi-a comentat astfel precum că judecătorii sunt verificaţi foarte bine, iar toate veniturile şi creditele care au fost luate au fost verificate de către CSM. Din câte am înţeles eu, nu este nimic pus în gaj”, ne-a transmis mesajul Cristina Graur, specialistă superioară în cadrul Secţiei sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul din cadrul Judecătoriei Cahul.



Deşi locuieşte în oraşul Cantemir şi activează în cadrul Judecătoriei de la Cahul cu sediul la Cantemir, Svetlana Caitaz a beneficiat în anul 2014 de apartament la preţ preferenţial în oraşul Chişinău, bun imobil cu suprafaţa de 87 de metri pătraţi cumpărat cu 31.500 de euro, echivalentul a 362 de euro pentru un metru pătrat. În anul în care CSM a întocmit lista magistraţilor care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de trai, Svetlana Caitaz activa în cadrul Curţii de Apel Chişinău. Ea a obţinut dreptul de a cumpăra un apartament la preţ mai mic chiar dacă este proprietara unei case de locuit de circa 187 de metri pătraţi în oraşul Cantemir. Tot în acest orăşel magistrata este proprietara a două terenuri intravilane. Familia Caitaz deţine şi un autoturism de model Suzuki Grand Vitara, maşină în valoare de 5.000 de euro.







Datoria de peste 25.000 de euro, întoarsă într-un an?



Silvia Vrabii, magistrată de la Curtea de Apel Chişinău, are datorii şi la bănci, dar şi la persoane fizice. Cu trei ani în urmă s-a îndatorat cu peste 25.000 de euro pentru achitarea apartamentului oferit de CSM la preţ preferenţial, dar şi cu 95.000 de lei.







Datoriile în euro au fost întoarse încă în 2016, fiind achitată suma de circa 465.000 de lei. Potrivit declaraţiei de avere a judecătoarei pentru anul 2016, ea a obţinut un venit de peste 330.000 de lei, bani care nu i-ar fi ajuns pentru achitarea integrală a acestei datorii. În 2015, a împrumutat 10.000 de euro de la o persoană fizică. Anul trecut a mai luat un credit de 280.000 de lei.



Judecătoarea a fost căutată pentru reacţii de câteva ori. În luna august, până la începutul lunii septembrie, Silvia Vrabii s-a aflat în concediu şi nu am putut să aflăm cum a reuşit într-un timp scurt să achite o datorie mare. Contactat recent, grefierul din anticamera biroului magistratei ne-a asigurat că-i va transmite Silviei Vrabie solicitarea şi că va reveni cu un apel telefonic. Până în prezent judecătoarea nu a mai răspuns. Ne arătăm deschişi să-i publicăm poziţia, în cazul în care magistrata va reveni cu poziţia sa.



În declaraţia de avere, magistrata indică o casă în raionul Anenii Noi, dar şi un apartament în oraşul Făleşti. Silvia Vrabii, alături de alţi doi colegi, Ghenadie Lîsîi şi Iurie Iordan, l-a scăpat de închisoare pe fostul deputat Valeriu Guma, acuzat de acte de corupţie comise în România. În anul 2015, ei au menţinut decizia Judecătoriei sectorului Buiucani, prin care fostul ales al poporului a fost scutit de detenţie.



Credite imobiliare, doar cu gaj



Magistraţii care au împrumutat bani pentru cumpărarea apartamentelor au pus în gaj imobilele pe care trebuie să le achite integral. În Republica Moldova, procedura de împrumut a unui credit imobiliar este una birocratică, banca solicitând mai multe documente. Printre actele cerute sunt: cererea-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant); buletin de identitate; certificatul privind salariul lunar net pentru ultima jumătate de an; alte documente ce confirmă veniturile suplimentare; copia carnetului de muncă care trebuie să fie vizată de persoana autorizată; documente pentru asigurarea creditului (gajul).



Majoritatea băncilor comerciale din Moldova solicită drept gaj, în cazul unui credit ipotecar, doar bunuri imobile care sunt înregistrate la Oficiul cadastral în Registrul bunurilor imobile şi deţin număr cadastral separat. De asemenea, banca se asigură ca bunul imobil să nu fie în stare deteriorată pe toată perioada de derulare a creditului.

Citește continuarea pe anticorupție.md.