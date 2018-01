Întreruperi de curent electric. Lista localităților care vor rămâne fără curent

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cuza Vodă 39/4, Independenţei 30, 32, 32/2, 32A,B, 34, 34/1, 34A, 36, 38/1, 38/2, 38A,B, 40, Valea Crucii 5 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Decebal 82 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Gh. Crişan 2, 3A, 11, Crişana 108, Dm. Moruzi 4, Grenoble 179B, V. Harea 8, Horea 1-9, 2-16, Hristo Botev 19/10, Ioan Vodă Viteazul 15, Ion Cloşcă 1-13, 2-16, P. Ungureanu 2-14, 32 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. N. Zelinschii 37 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Decebal, Independenţei, Păcii, Revaca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Costiujeni, Dumbravii, Plaiului , Plaiului 1 str-la, Plaiului 2 str-la, Sf.Ion - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30



4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. I. Vieru 2/1, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, M. Sadoveanu 23, 24/2, 24/5, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, Mircea cel Bătrîn 25 - în intervalul de timp între 09:10 - 16:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Ştefan cel Mare 10 - în intervalul de timp între 09:10 - 14:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Bîc:

str. Grădinarilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Calea Ieşilor, Cruzeşti, Iazului, Independenţei, Intemeetorul Crudu, Intemeetorul Crudu str-la, Ion Hînganu, Sfîntul Avram, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Valea Stoino, Valea Trandafirilor, Vatra Satului - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00



8. Anenii Noi:

str. Concilierii Naţionali, s. Bereozchi: str. Polevaia, Bereozchi, str-la Zeleonaia - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Creţoaia - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Ruseni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



9. Cahul:

s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30

s. Baurci-Moldoveni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

s. Giurgiuleşti: str. Independenţei, Mihail Koţiubinschi, Sadoveanu Mihail - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Găvănoasa - în intervalul de timp între 11:00 - 12:30



10. Comrat (UTA Găgăuzia):

Ciadîr-Lunga s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 60 Let Octeabrea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

Comrat s. Chirsova: str. Grigore Cotovschi, Lenin, Olimpiiscaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Ferapontievca: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, P.Cotovscogo, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

or. Vulcăneşti: str. Novoselova, Popov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

or. Comrat: str. Drujba, Ferapontevskaea - în intervalul de timp între 11:00 - 12:30



11. Călăraşi:

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Onişcani - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



12. Căuşeni:

str. D. Cantemir, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



13. Criuleni:

s. Hurtopul Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. Creangă, Soltîs, Eminescu, Nicolae Milescu Spătaru - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



14. Hînceşti:

str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Cel Bun, Bucovina Str-La, Călinescu, Chişinăului, Cogîlnic, Cuza-Vodă, Florilor, Gheorghe Coşbuc, Gradinilor, Ion Creangă, Ion Creangă, Mănăstirea Căpriană, Mihai Eminescu, Mitropolit Petru Movilă, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol Str-La, Serghei Lazo, Taras Şevcenco Str-La, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Veronica Micle Str-La - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Gh. Asachi, M. Drăgan, Mihalcea Hîncu, Muşatinilor, Regele Decebal, Sf. Treime - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

str. Mihalcea Hîncu, M. Frunze, Miciurin, Dragoş Vodă - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 18:00

s. Bozieni, s. Dubovca - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



15. Ialoveni:

s. Cigîrleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

16. Leova:

s. Băiuş - în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



17. Nisporeni:

str. Alexandru cel Bun, Barbu Lăutaru, Bogdan-Vodă, Ciprian Porumbescu, Cristeştilor, M. Eminescu, Mitr. Dosoftei, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 17:15

str. Ştefan cel Mare, Dacia, Ion Creangă, Martirilor Afgan, Păcii, V. Alecsandri, V. Lupu, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 14:00

str. Ştefan cel Mare, Grigore Adam, Ion Creangă, Ion Soltîs, Luceafărul, Mitr. Varlaam, Sf. Maria, Suveranităţii, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



18. Orhei:

str. Constantin Negruzzi , Dorobanţilor, Haiducul Grozescu, Tricolorului, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



19. Străşeni:

str. 1 Mai, str-la 1 Mai, A. Marinescu, Unirii, V. Ţepeş, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30



20. Ştefan Vodă:

s. Caplani: str. Libertăţii, M. Eminescu, Molodejnaia, Svoboda, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Marianca de Jos: str. M. Eminescu, M. Frunze, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20



21. Teleneşti:

s. Hîrtop - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:45

s. Vadul Leca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.